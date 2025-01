Happy New Year 2025 Wishes In Hindi: आज से साल 2025 की शुरुआत हो रही है. नए साल में आप अपने दोस्तों और परिवारजनों को यहां से बधाई संदेश भेज सकते हैं.

Happy New Year 2025 Wishes And Quotes: नया साल लोगों के जीवन में नई उम्मीदें, उमंग और राह लेकर आता है. नए साल की शुरुआत (New Year 2025) पर सभी लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और नया साल अच्छा बीतने की कामना करते हैं. आज से 2025 की शुरुआत हो रही है आप आज के दिन अपने प्रियजनों को यहां से मैसेज (New Year Whatsapp Message) भेज विश कर सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा प्यारे मैसेज लेकर आए हैं.

नए साल पर यहां से शेयर करें विशेज

जो बीत गया उसे भूल जाएं,

नए साल को गले लगाएं

खुशियां आएं जीवन में आपके,

बस यही दुआ दिल से हम गाएं

Happy New Year 2025

भूल जाओ हर बात पुरानी,

प्यार में बदल लो दुश्मनी सारी

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल,

नए साल में डुबो दो अपने सारे पल

Happy New Year 2025

हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस साल आपको, वो सब मिले

जो आपका, दिल चाहता है,

Happy New Year 2025

नया साल लेकर आए आपके आंगन में सुख और शांति,

हमेशा खुशबू से महके आपका आंगन और ना हो कभी अशांति,

आपके लिए यह नया साल बन जाए खास,

बस मन में हमारे है यही आस

Happy New Year 2025

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने ये सारा पैगाम भेजा है

Happy New Year 2025

जीवन के हर राह पर आपको मिले सफलता

आपकी नजरों में दिखे खुशियों की झलक,

जीवन के हर कदम पर मिले खुशियों की बहार

Happy New Year 2025

को दोस्ती से पहले

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले

और आप को सबसे पहले,

हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त

Happy New Year 2025

मेरी दुआ है कि आपको आने वाले साल में 12 महीने खुशियां मिलें,

52 हफ्ते कामयाबी मिले और 365 दिन सबकी दुआएं मिलें

Happy New Year 2025

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.