Happy New Year 2023: इन खास SMS, Greetings से दीजिए अपनों को नए साल की शुभकामनाएं

इन खास SMS, Greetings से दीजिए अपनों को नए साल की शुभकामनाएं

डीएनए हिंदी: Happy New Year 2023- जिस नए साल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया है. सभी को उम्मीद होती है कि नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आएगा, आने वाला साल बीते हुए साल से बेहतर होगा. इस दिन को लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं (New Year Celebration). लोग अपने परिवार दोस्तों या जानने वालों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं (New Year ShubhKamna Sandesh) . जिसमें वे कामना करते हैं कि नया साल उनके लिए खास हो, खुशियों से भरा हो और उनके लिए आने वाले साल में तरक्की के नए रास्ते खुलें. ऐसे में अगर आप भी नव वर्ष 2023 के अवसर पर नए साल के शुभकामना संदेश और शायरी भेजना चाहते हैं, तो इन शानदार न्यू ईयर विशेज (Happy New Year Wishes) पर एक नजर जरूर डालें.

नए साल की ढेर सारी बधाई

स्वर्णिम बने भविष्य आपका, जीवन हो सुगम-सफल

एक नया संकल्प लेकर आप, नव वर्ष को बनाए उज्जवल.

उदास पलों को न याद रखना, खुशी और हंसी को संभल कर रखना.

किसी के लिए पूरी दुनिया हो तुम, ये हकीकत हमेशा याद रखना (Happy New Year 2023).



मिले आपको शुभ संदेश, धरकर खुशियों का वेश।

पुराने साल को अलविदा है भाई, आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई (Happy New Year 2023)

इस नए साल में आपकी हर मुराद, पूरी हो और भगवान आपका दामन ढेर सारी खुशियों से भर दे, इन दुआओं के साथ आपको नया साल मुबारक हो. (Happy New Year Wish 2023)

हम आपके दिल में रहते हैं, आपके सारे दर्द हंसकर सहते हैं,

कोई मुझसे पहले विश न करे आपको, इसलिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं.

सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी, सितारों की तरह झिलमिलाये आंगन.

इन दुआओं के साथ नये साल की ढेर सारी शुभकामनाएं.

तेरी दोस्ती का साथ पा कर लगता है कि खुशनसीब हूं मैं,

रहे हम हमेशा ही साथ, यही कामना है मेरे दिल में ऐ जिंदगी मेरी.

काश ये साल ले कर आए हमारी दोस्ती के लिए नई खुशियां,

आशा है बिताऊ मैं तेरे साथ न्यू ईयर की सारी खुशियां.

इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,

दौलत की न हो कमी आप हो जाएं मालामाल

हस्ते मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका परिवार

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल.

सुख, संपत्ति, स्वरुप, संयम, सादगी,

सफलता, साधना, संस्कार, स्वास्थ्य,

सम्मान, शान्ति एवं समृध्दि की

मंगलकामनाओं के साथ मेरे एवं

मेरे परिवार की तरफ से आप एवं

आपको और आप के परिवार को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं.

कोई दुःख ना हो कोई गम न हो,

कोई आंख कभी भी किसी की नम न हो.

कोई दिल किसी का न तोड़े, कोई साथ किसी का ना छोड़े!

बस प्यार का दरिया बहता हो, ये काश 2023 ऐसा हो!

(Happy New Year wishes To All)

हम आपके दिल में रहते हैं, इसीलिए आपके सारे दर्द सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश न कर दे आपको, इसीलिए सबसे पहले, पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकमनाएं देते हैं

बीते साल को विदा इस कदर करते है, जो नही किया वो भी कर गुज़रते है, नए साल के आने की खुशियाँ तो सब मनाते है, हम इस बार बीते साल की यादो का जश्न मनाते है.



मैं अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के लिए इस नए साल पर प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप पर खुशी और प्यार के अनगिनत आशीर्वादों की बौछार करें, आप सभी के लिए एक नया मुबारक हो.

दोस्तों साल बदलेगा, साथ नहीं बदलेगा, हमारा साथ यूँ ही बना रहेगा. नया साल आपका शुभमय मंगलमय लाभमय हो ऐसी कामना है.



स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो, हंसाते रहो..हैप्पी न्यू ईयर 2022 दोस्तों

जनवरी गयी, फरवरी गयी, गये सारे त्यौहार

नये साल की बेला पर झूंम रहा संसार

अब जिसका आपको था बेसब्री से इन्तजार,

मंगलमय हो आपके लिए 2023 का साल.

हैप्पी न्यू ईयर फैमिली विशेष

नव वर्ष की पावन बेला पर, है यही शुभ संदेश,

हर दिन आये आपके जीवन में लेकर विशेष

आप और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं.

आपकी राहों में फूलों को बिखराकर लाया है नववर्ष

महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नववर्ष

नववर्ष की शुभकामनायें..

जिस इंसान की लाइफ में परिवार का साथ और दोस्तों की मस्तियाँ ना हो, मुझे लगता है उसका जीवन बहुत सुखा होगा और रब करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो. आप सभी को मेरे जीवन का अहम हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया. आपको सबको नए वर्ष की बधाई

नए साल आए बनके उजाला, खुल जाये आप की किस्मत का ताला, हमेशा रहे आप पर मेहरबान ऊपर वाला

क्योंकि कल है नया साल आने वाला.

फैमिली और फ्रेंड्स दो ऐसी चीजें है जो हर इंसान की लाइफ को सफल बनाती है और आगे बढाती है। Wishing Happy New Year 2023 to family

हैप्पी न्यू ईयर फ्रैंड्स विशेष

खुशियों की बोछार दोस्ती है, एक खुबसूरत प्यार दोस्ती है

साल तो आते जाते रहते है, पर सदा बहार होती दोस्ती है.

हैप्पी न्यू ईयर दोस्त

पहली मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ अहसास, उनके मुहब्बत के दो लफ्ज थे बहुत ख़ास

आखिरी मुलाकात में कुछ तो कहना ही था उनसे

हम सोचते ही रह गए और गुजर गया साल (हैप्पी न्यू ईयर 2023)

खुशियों के गीत गाएं, 2022 को याद बनाएं,

आपको मेरी तरफ से 2023, की हार्दिक शुभकामनाएं

बीत गया जो साल, भूल जायें,

इस नये साल को गले लगाये,

करते है दुआ हम रब से सर झुकाकर

इस साल का सारे सपने पूरे हो आपके.

नया साल मुबारक हो दोस्त

आकाश से भी ऊँचा कद होता दोस्त का,

सच्चे दोस्त हो तो जीवन रहता मस्त सा।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें मेरे सभी दोस्तों को.

