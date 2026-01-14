Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: 'तिलकुट की खुशबू, दही-चूड़ा की बहार..' मकर संक्रांति पर करीबियों को भेजें ये बधाई संदेश

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने और नई फसलों के उल्लास का पर्व है. तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के बीच इन शानदार शायरियों से अपनों को बधाई दे सकते हैं.

Happy Makar Sankranti Hindi Wishes: आज देशभर में मकर संक्रांति का उत्साह है. यह त्यौहार न केवल सूर्य की स्थिति में बदलाव का प्रतीक है, बल्कि यह रिश्तों में मिठास घोलने का भी अवसर है. बिहार का दही-चूड़ा हो या महाराष्ट्र का तिल-गुड़, हर प्रांत अपनी परंपराओं के साथ इसे मना रहा है. इस डिजिटल युग में अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए अपनों तक पहुंचाना एक खूबसूरत परंपरा बन गई है. यहां कुछ ऐसी अनूठी शायरियां और शुभकामना संदेश दिए गए हैं जो आपके त्यौहार को और भी खास बना देंगे:

Makar Sankranti Wishes in Hindi

1. तिलकुट की खुशबू, दही-चूड़ा की बहार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्यौहार.

2. गुड़ सी मीठी यादें और तिल सा अटूट प्यार, सदा खुश रहे आप और आपका पूरा परिवार.

3. खिचड़ी की खुशबू, घी की महकती धार, संक्रांति लेकर आई है खुशियों की फुहार.

4. जैसे तिल मिलते हैं गुड़ के साथ, वैसे ही बनी रहे हमारी आपकी बात.

Happy Makar Sankranti wishes in Hindi

5. मीठी बोली, मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही है प्यारा पैगाम.

6. आसमान में उड़ती पतंग की तरह, आपके सपने भी छुएं नई ऊंचाइयां.

7. ढील दे-दे ऐ साकी, पतंग को और ऊपर जाने दे, आज संक्रांति है, खुशियों का शोर मच जाने दे.

8. मांझे की डोर सी मजबूत रहे हमारी दोस्ती, पतंग की उड़ान सी ऊँची रहे आपकी हस्ती.

Happy Makar Sankranti Wishes

9. सूरज की राशि बदलेगी, बहुतों की किस्मत बदलेगी,

यह साल का पहला त्यौहार है, खुशियों की लहर अब हर तरफ चलेगी.

10. मंदिर की घंटी, आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली, मुबारक हो आपको संक्रांति निराली.

11. पल-पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना,

आपके लिए संक्रांति पर यही है हमारी शुभकामना.

12. उत्तरायण के सूरज सी आपकी चमक बढ़े,

हर कदम पर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ें.

13. जैसे-जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाएगा, आपके घर में सुख-समृद्धि का सवेरा लाएगा.

Happy Makar Sankranti Hindi Wishes

14. बसंत की नई बहार, संक्रांति का शुभ त्यौहार, आपकी झोली में भर जाए खुशियां अपार.

15. नफरत की पतंग को काट दें आज, प्यार के मांझे से जोड़ें हर समाज.

16. तिल हम हैं और गुड़ आप, मिठाई हम हैं और मिठास आप, संक्रांति पर बना रहे हमेशा आपका हमारा साथ.

17. इस संक्रांति पर मिट जाएं सारे फासले, बुलंद रहें हमेशा आपके और हमारे हौसले.

18. रंग-बिरंगी पतंगें और नीला आसमान, आपको मिले मकर संक्रांति का ये सुंदर वरदान.

मकर संक्रांति का महत्व

मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन से 'खरमास' समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. गंगा स्नान और दान-पुण्य का इस दिन विशेष महत्व है. माना जाता है कि इस दिन किया गया दान सौ गुना होकर वापस मिलता है.

