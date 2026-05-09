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Hantavirus और Norovirus ने दुनियाभर में बढ़ाई टेंशन! कौन-सा वायरस कितना खतरनाक?

दुनियाभर में एक नए वायरस के कहर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. हाल ही में अटलांटिक में यात्रा कर रहे क्रूज शिप में हंतावायरस से हुई मौतों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. वहीं एक अन्य मामले में एक अन्य क्रूज शिप पर नोरोवायरस फैलने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने की भी खबर सामने आई है...

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Abhay Sharma

Updated : May 09, 2026, 04:54 PM IST

Hantavirus और Norovirus ने दुनियाभर में बढ़ाई टेंशन! कौन-सा वायरस कितना खतरनाक?

Hantavirus और Norovirus

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Hantavirus And Norovirus: दुनियाभर में एक नए वायरस के कहर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. हाल ही में अटलांटिक में यात्रा कर रहे क्रूज शिप में हंतावायरस से हुई मौतों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. हालांकि, WHO ने जोर देकर कहा है कि इसका जोखिम कम ही रहेगा, क्योंकि हंतावायरस एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से नहीं फैलता है. वहीं एक अन्य मामले में एक अन्य क्रूज शिप पर नोरोवायरस फैलने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने की भी खबर सामने आई है.

'कैरिबियन प्रिंसेस' शिप ने 7 मई को 'सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (सीडीसी) को इस बीमारी के फैलने की जानकारी दी थी और अब तक लगभग 102 यात्रियों और 13 क्रू सदस्यों के बीमार होने की पुष्टि हुई है. ऐसे में आइए जान लेते हैं इन दोनों वायरस में कौन सा वायरस कितना खतरनाक है? 

 

 

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