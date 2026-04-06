Hair Loss: बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, फर्क समझे बिना क्या आप भी कर रहे हैं गलत इलाज? जानें सही ट्रीटमेंट 

Hair Loss vs Hair Breakage: बाल झड़ना और बाल टूटना एक जैसे नहीं हैं, दिखने में भले ही दोनों एक जैसे लगें. चाहे फर्श पर गिरे बाल हों या कंघी में फंसे हुए, उनकी जड़ बिल्कुल अलग होती है. अगर सही फर्क न पता हो तो इलाज गलत ही होता है.

Hair Loss vs Hair Breakage: आमतौर पर जब बाल झड़ने या टूटने की समस्या होती है, तो लोग पहले खुद से ही नए शैंपू, बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा (PRP) और ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट (GFC) जैसे ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं. जब कोई फायदा नहीं होता है, तो आखिर में इन सब उपायों के बाद ही वे आखिर में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं. वजह कई बार यही होती है कि समस्या को सही तरह से समझा ही नहीं गया. एक्सपर्ट बताती हैं कि बाल झड़ना (Hair Loss) और बाल टूटना (Hair Breakage) एक जैसे नहीं हैं, दिखने में भले ही दोनों एक जैसे लगें. चाहे फर्श पर गिरे बाल हों या कंघी में फंसे हुए, उनकी जड़ बिल्कुल अलग होती है. अगर सही फर्क न पता हो तो इलाज गलत ही होता है.

जरूरी है इनमें फर्क समझना

डॉ. रिंकी कपूर (क्लिनिकल साइंटिस्ट और रिसर्च मेंटर) के मुताबिक, बाल टूटने की समस्या बालों की स्ट्रैंड में होती है, स्कैल्प में नहीं. एक्सपर्ट के मुताबिक बाल अपनी लंबाई के किसी भी हिस्से से टूट सकते हैं, क्योंकि वे कमजोर हो चुके होते हैं. इसके पीछे हीट स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, बार बार टाइट हेयरस्टाइल जैसे पोनीटेल, या गीले बालों में जोर से कंघी करने जैसी वजहें जिम्मेदार होती हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक टूटे हुए बाल में जड़ नहीं होती, वह सिर्फ एक हिस्सा होता है जो दबाव सह नहीं पाया होता है.

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इसके उलट, बाल झड़ना फॉलिकल की समस्या है, फॉलिकल की बात करें तो ये वही छोटे स्ट्रक्चर हैं जो स्कैल्प में हर बाल को बनाते हैं. जब ये फॉलिकल समय से पहले बाल छोड़ने लगते हैं, या कमजोर बाल बनाते हैं और धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं, इसे हेयर लॉस कहा जाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, टेलोजन एफ्लुवियम, थायरॉयड असंतुलन और लंबे समय तक पोषण की कमी सभी फॉलिकल लेवल के कंडीशन हैं. इस स्थिति में बालों की लंबाई पर लगाए जाने वाले कंडीशनर या हेयर मास्क असली समस्या तक पहुंच ही नहीं पाते हैं.

क्या कहती है स्टडी?

हाल ही में आए Stem Cell Reviews and Reports में प्रकाशित एक स्टडी में भी इस तरह के हेयर लॉस के एक अहम कारण पर ध्यान दिलाया है. इसके अलावा एक और स्टडी बताती है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (ROS) का बढ़ना, जो यूवी एक्सपोजर, लंबे समय तक तनाव, पर्यावरणीय टॉक्सिन्स और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से जुड़ा होता है, धीरे धीरे हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स को नुकसान पहुंचाता है. यह नुकसान सेलुलर स्तर पर होता है. DNA को प्रभावित करता है और प्रोटीन को बाधित करता है, लगातार सूजन की स्थिति पैदा करता है. इसका असर यह होता है कि फॉलिकल पहले पतले बाल बनाता है, फिर कम बाल पैदा करता है और आखिर में काम करना बंद कर देता है.

आमतौर पर यह बदलाव जब दिखाई देता है, तब तक यह प्रक्रिया कई महीनों से चल रही होती है. यही वजह है कि समय पर हस्तक्षेप बेहद जरूरी है, खासकर एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के मामलों में, जहां इलाज का समय सीमित होता है.

सही ट्रीटमेंट

एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी ट्रीटमेंट से पहले सबसे जरूरी है सही पहचान, अपने हेयरकेयर रूटीन को देखें और यह समझने की कोशिश करें कि गिरने वाले बाल किस तरह के हैं. अगर बाल के साथ जड़ यानी बल्ब दिख रही है, तो समस्या स्कैल्प से जुड़ी हो सकती है. इसके अलावा अगर बाल बिना जड़ के टूटे हुए हैं, तो समस्या बालों की स्ट्रैंड में है. इसके साथ ही हाल की बीमारी, ज्यादा तनाव, हार्मोनल बदलाव, अचानक डाइटिंग और रोजमर्रा में बालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इन सब पर भी ध्यान देना जरूरी है. दोनों ही स्थितियों के लिए इलाज मौजूद है, पर सही इलाज तभी संभव है जब सही समस्या की सही पहचान हो. इस स्थिति में डॉक्टर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है.

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