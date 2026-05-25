बाल झड़ना, मूड स्विंग-कमजोरी और बढ़ता वजन, लेडीज के लिए क्यों है ये खतरनाक संकेत?

Symptoms of Thyroid -hypothyroidism:अगर आपको बिना काम थकान-कमजोरी रहती है और वेट बढ़ या घट रहा तो इसे हल्के में न लें. खास कर महिलाओं में बाल झड़ना और स्किन की ड्राइनेस जैसी दिक्कतें हो रही हों तो ये और खतरे का संकेत है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी महिला का वजन अचानक बढ़ने लगे, बाल तेजी से झड़ें, हर समय थकान महसूस हो या मूड बिना वजह खराब रहने लगे, तो अक्सर लोग इसे तनाव, उम्र या खराब लाइफस्टाइल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कई बार ये संकेत शरीर में धीरे-धीरे बढ़ रही एक ऐसी बीमारी के होते हैं, जो चुपचाप पूरी जिंदगी की रफ्तार बिगाड़ सकती है.

वर्ल्ड थायरॉयड डे पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं थायरॉयड की समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसका पता ही नहीं चलता. सबसे चिंता की बात यह है कि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें बीमारी मानते ही नहीं.

महिलाओं में क्यों तेजी से बढ़ रही है थायरॉयड की समस्या?

डॉक्टरों के मुताबिक थायरॉयड सिर्फ वजन बढ़ाने या घटाने की बीमारी नहीं है. यह शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. जब यह गड़बड़ होता है तो शरीर की ऊर्जा, हार्मोन, नींद, मानसिक स्थिति और यहां तक कि दिल की सेहत भी प्रभावित होने लगती है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं. खासकर 30 की उम्र के बाद इसका खतरा तेजी से बढ़ता है. कई महिलाओं को यह समस्या प्रेग्नेंसी के बाद या मेनोपॉज के आसपास शुरू होती है.

सिर्फ मोटापा नहीं, दिमाग और रिश्तों पर भी पड़ता है असर

थायरॉयड का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता. लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग कई महिलाओं के रिश्तों और कामकाजी जिंदगी को भी प्रभावित करने लगते हैं. कई लोग इसे आलस या मानसिक कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असली वजह शरीर में हार्मोन का बिगड़ना होता है.

डॉक्टर बताते हैं कि कई महिलाओं में आत्मविश्वास कम होने लगता है क्योंकि अचानक वजन बढ़ना और बाल झड़ना उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालता है. सोशल मीडिया के दौर में यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया है, जहां लोग खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं.

इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

अगर बिना ज्यादा खाना खाए वजन बढ़ रहा है, हर समय नींद या थकान महसूस होती है, बाल कमजोर हो रहे हैं, त्वचा रूखी रहने लगी है या बार-बार मूड बदलता है, तो यह थायरॉयड का संकेत हो सकता है. कुछ लोगों में दिल की धड़कन तेज होना, हाथ कांपना, ज्यादा पसीना आना या अचानक वजन कम होना भी थायरॉयड की दूसरी स्थिति यानी हाइपरथायरॉयडिज्म का संकेत हो सकता है.डॉक्टरों का कहना है कि समय पर जांच होने से इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन देरी होने पर यह दिल, प्रजनन क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर सकती है.

मोबाइल और स्क्रीन वाली लाइफस्टाइल ने बढ़ाई परेशानी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब एक नया एंगल भी सामने रख रहे हैं. उनका मानना है कि देर रात तक स्क्रीन देखने, खराब नींद और लगातार तनाव वाली डिजिटल लाइफस्टाइल ने हार्मोनल समस्याओं को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. वर्क फ्रॉम होम और बैठे रहने वाली आदतों के कारण शरीर की एक्टिविटी कम हुई है, जिसका असर सीधे मेटाबॉलिज्म पर पड़ रहा है. यही वजह है कि अब कम उम्र की लड़कियों में भी थायरॉयड के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं.

कैसे बचा जा सकता है इस बीमारी से

विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित हेल्थ चेकअप, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और रोजाना हल्की एक्सरसाइज थायरॉयड के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं. आयोडीन युक्त नमक का सही मात्रा में सेवन भी जरूरी माना जाता है. सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को सामान्य मानकर टालना नहीं चाहिए. क्योंकि कई बार शरीर बीमारी आने से पहले लंबे समय तक संकेत देता रहता है.

आज के समय में थायरॉयड सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल का संकेत भी बन चुका है. यही वजह है कि डॉक्टर अब इसे महिलाओं की ‘साइलेंट हेल्थ क्राइसिस’ कहने लगे हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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