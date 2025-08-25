Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

Hair fall Prevention Tips: बालों के झड़ने से परेशान हैं तो इन टिप्स और ट्रीटमेंट को अपनाकर बालों का झड़ना रोक सकते हैं और ग्रोथ बढ़ा सकते हैं. चलिए बालों के झड़ने के कारणों और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं.

Hair fall Causes And Treatment: आज के समय में बाल ब्यूटी के साथ ही कॉन्फिडेंस का भी प्रतीक भी बन गए हैं. हालंकि, जब बाल तेजी से झड़ने लगें, तो लोगों को चिंता होने लगती है. बालों के झड़ने के कारण परेशान हैं तो यहां आप बालों के झड़ने के कारण और ट्रीटमेंट को जान सकते हैं. डॉ. विजय सोयल के अनुसार, हर दिन आने वाले मरीजों में से 6 में से 4 मरीज बालों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं. इनमें सबसे ज्यादा आम हेयर फॉल की समस्या है. चलिए, इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं, किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और कौन-से वैज्ञानिक एवं सुरक्षित समाधान उपलब्ध हैं.

क्या बाल झड़ना सामान्य है?

डॉ. विजय सोयल बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है. हमारे सिर पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं, जिनमें से कुछ बाल हर दिन झड़ते हैं और नए बाल उनकी जगह ले लेते हैं. यह प्रक्रिया Hair Growth Cycle कहलाती है, जो तीन चरणों में होती है.

1. बाल बढ़ते हैं Anagen (विकास चरण)

2. ग्रोथ धीमी होती है. Catagen (संक्रमण चरण)

3. बाल झड़ते हैं. Telogen (विश्राम चरण)

बालों की ग्रोथ के इस संतुलन के बिगड़ने पर झड़ने वाले बालों की संख्या बढ़ जाती है और नए बाल कम उगते हैं. ऐसे में बाल झड़ना एक समस्या बन जाता है.

बाल झड़ने के प्रमुख कारण

पोषण की कमी

आधुनिक खानपान में प्रोटीन, आयरन, बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन D और ज़िंक की कमी बहुत आम है. ये सभी पोषक तत्व बालों की जड़ों को मज़बूती देते हैं.

हार्मोनल बदलाव

- महिलाओं में: पीसीओडी, थायरॉइड, गर्भावस्था व मेनोपॉज़

- पुरुषों में: एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया (Male Pattern Baldness)

तनाव और खराब नींद

लंबे समय तक मानसिक तनाव, चिंता और नींद की कमी सीधे तौर पर बालों के गिरने को बढ़ावा देती है.

अनुवांशिक कारण

यदि परिवार में पहले किसी को बाल झड़ने की समस्या रही है, तो यह अगली पीढ़ी में भी आ सकती है.

स्कैल्प संक्रमण व डैंड्रफ

फंगल इंफेक्शन, डैंड्रफ, सोरायसिस, एग्जिमा जैसी स्थितियाँ स्कैल्प को प्रभावित करती हैं जिससे बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं.

केमिकल हेयर ट्रीटमेंट और हीट स्टाइलिंग

बार-बार बालों को कलर करना, स्ट्रेटनिंग, ब्लो-ड्राय, और सल्फेट युक्त शैम्पू का अधिक उपयोग बालों को नुकसान पहुंचाता है.

दवाइयों का असर

कीमोथेरेपी, हार्मोन पिल्स, डिप्रेशन की दवाएं और कुछ बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाएं भी बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं.

बाल झड़ने को लेकर गलतफहमियां

- तेल लगाने से बाल झड़ना रुक जाता है: यह पूरी तरह सही नहीं है.

- बाल कटवाने से बाल जल्दी बढ़ते हैं: बालों की ग्रोथ स्कैल्प में होती है.

- शैम्पू बदलने से बाल गिरते हैं: एलर्जी न हो तो शैम्पू बदलने से बाल नहीं गिरते.

बाल झड़ने का असरदार समाधान

1. जांच और रक्त परीक्षण

- CBC

- Vitamin D, B12

- Serum Ferritin

- Thyroid Profile

- Hormonal Tests

2. डायट और सप्लीमेंट्स

- प्रोटीन, हरी सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, बादाम, अखरोट

- बायोटिन, आयरन, विटामिन D और ज़िंक सप्लीमेंट्स

3. मेडिकल ट्रीटमेंट्स

- Minoxidil

- Finasteride (पुरुषों में, डॉक्टर की सलाह से)

4. PRP थैरेपी (Platelet-Rich Plasma)

5. मेसोथेरेपी और लो-लेवल लेजर थेरेपी (LLLT)

6. हेयर ट्रांसप्लांट (Advanced Cases में)

ये बातें हमेशा ध्यान रखें

✓ डॉक्टर से परामर्श लेकर ही ट्रीटमेंट शुरू करें

✓ चमत्कारी प्रोडक्ट्स से बचें

✓ धैर्य रखें — बालों का इलाज समय लेता है

✓ वैज्ञानिक इलाज अपनाएं

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

- बाल पैचेज़ में झड़ने लगें

- स्कैल्प में जलन, खुजली या घाव हों

- थायरॉइड, पीसीओडी या कोई पुरानी बीमारी हो

