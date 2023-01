Methi For Hair Care: काले-घने लंबे बाल का सपना होगा पूरा, बस मेथी का जान लें सही इस्तेमाल का तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: आयुर्वेद में छोटी से छोटी चीजों के भी बड़े फायदे बताएं गए है. आप आयुर्वेद (Ayurveda) के इन उपायों को अपना कर कई फायदे पा सकते हैं. आज हम आपको मेथी दानों (Methi Dana) से होने वाले फायदे के बारे में बताने वाले हैं. मेथी दानों (Methi Dana Uses) का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.

आप इसके उपयोग से स्वास्थ्य को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. अब आयुर्वेद भी मेथी दानों के प्रयोग से होने वाले फायदों को मान चुका है. आप मेथी का उपयोग (Methi Dana Uses For Health) सिर्फ रोगों को दूर करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बालों में जान डालने (Methi Dana Uses For Hair) के लिए भी कर सकते हैं. यह आपके बालों को हेयर फॉल, से बचाता है और आपको घने व मोटे बाल मिलते हैं.

आयरन और प्रोटीन रिच होते हैं मेथी दाने (Iron And Protein Rich Methi Dana)

मेथी दानों में भरपूर मात्रा में आयर और प्रोटीन होता है. आयरन और प्रोटीन दोनों ही चीजेंं बालों के लिए फायदेमंद होती है. ऐसे में आपके लिए मेथी दाने (Methi Dana) का इस्तेमाल करना बालों के लिए लाभकारी हो सकता है. यह आपको डैंड्रफ, रूखे बेजान बालों और हेयर फॉल से छुटकारा दिला सकता है. तो चलिए मेथी दानों के उपयोग और इसके फायदे (Methi Dana Benefits) के बारे में जानते हैं.

खाने में शामिल करें मेथी दाना (Use Methi Dana In Diet)

मेथी दाने का खाने में इस्तेमाल करके भी आप इसके फायदे प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आप मेथी दानों को सलाद, मसाले और सीजनिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रात को मेथी दाने भिगोए और अगले दिन इसको सलाद में या सैलेड सॉस में मिलाकर यूज कर सकते हैं. मेथी दानों को हल्का सेंक कर आप इसको शीशी में रख ले और सीजनिंग की तरह उपयोग करें. मेथी दाने को पीस कर मसाले में मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

मेथी दाने का पानी (Methi Water Benefits)

मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप रात को मुट्ठी भर मेथी दाने भिगोकर रख दें. सुबह इस पानी को छानकर पी लें. खाली पेट मेथी दाने का पानी पीना लाभकारी होता है. बालों के लिए आप मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं. सुबह इस पानी का बालों पर स्प्रे करें और शाम का बालों को धोकर साफ कर लें.

बालों पर ऐसे मेथी दानों का करें इस्तेमाल (Methi Dana Uses For Hair)

अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आपको मेथी दाने का इस्तेमाल लाभ पहुंचा सकता है. इसके लिए आपको एक कप पानी में मुट्ठीभर मेथी दानों को रात में भिगोए रखना है. सुबह इस पानी को गैस पर उबालने के बाद ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद मेथी दानों को मिक्सर में पीस लें. इसमें 3 से 4 गुड़हल की पत्तियों और फूलों को मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और करीब 30 मिनट बाद सिर को धो लें. बालों को धोने के लिए शैंपू और हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें. ऐसा आपको सप्ताह में दो बार करना चाहिए.

लंबे और चमकदार बालों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल (Methi Dana Uses For Long And Shiny Hair)

अपने बालों को लंबा, सुंदर और चमकदार बनाने के लिए आप मेथी दाने के साथ कोकोनट मिल्क मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे और चमकदार हो जाएंगे.

ऐसे बनाएं पेस्ट

दो टेबलस्पून मेथी दानों को रात को भिगो कर रख दें. सुहब इस मेथी दाने में दो चम्मच गाढ़ा कोकोनट मिल्क मिलाकर पेस्ट बना लें. पेस्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको रात भर भिगोए मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. तैयार पेस्ट से स्कैल्प की मसाज करें. करीबव आधा घंटा इसे लगा रहने के बाद बालों को हल्के गर्म पानी से धो लें. अच्छे परिणाम के लिए इसका इस्तेमाल हफ्ते में दो बार करें.

