Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

कम उम्र में हेयर फॉल से लेकर बालों के सफेद होने तक से परेशान हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और कुछ प्राकृतिक चीजों को बालों के लिए बेहद लाभकारी पाया गया है.

Hair Fall Remedies: आज के समय में खराब खानपान, लाइफस्टाइल और प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ ही बालों तक को प्रभावित कर रहे हैं. इसकी वजह से ही ज्यादातर युवा कम उम्र में हेयर फॉल से लेकर बालों के सफेद होने तक से परेशान हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और कुछ प्राकृतिक चीजों को बालों के लिए बेहद लाभकारी पाया गया है. खास बात यह है कि आयुर्वेद भी सदियों से इन्हीं प्राकृतिक चीजों, जैसे भृंगराज, अदरक, नीम और दही को बालों की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है. इनके इस्तेमाल से हेयर फॉल रुक सकता है. आइए जानते हैं इनके फायदे और इस्तेमाल करने आसान तरीका...

भृंगराज

आयुर्वेद में भृंगराज को 'केशराज' कहा गया है. औषधीय गुणों से भरपूर यह एक ऐसा पौधा है जो विशेष रूप से बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में कारगर माना जाता है. अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसमें मौजूद प्रमुख तत्व जैसे वेडेलोलैक्टोन, ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन बालों की जड़ों को पोषण देने और झड़ने की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि भृंगराज बालों के छोटे-छोटे छिद्र को सक्रिय करता है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देता है. साथ ही यह स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नये बालों के बढ़ने में मदद करता है.

अदरक

अदरक खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ ही एक शक्तिशाली औषधि मानी जाती है. वैज्ञाानिक रूप से देखें तो इसमें इसमें जिंजरोल नामक तत्व पाया जाता है, जो सिर की त्वचा में इंफ्लेमेशन और संक्रमण को कम करता है. इससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल झड़ना धीरे-धीरे कम हो जाते हैं. यह डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है.

नीम

आयुर्वेद में नीम को प्राकृतिक जीवाणुनाशक, फंगलनाशक और सूजनरोधी गुणों के लिए जाना जाता है. बालों की समस्या जैसे डैंड्रफ, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में नीम का तेल या पत्तों का लेप काफी राहत देता है. वैज्ञानिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि नीम की पत्तियों में मौजूद क्वेर्सेटिन और निंबोलाइड जैसे तत्व स्कैल्प पर बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं और उनका गिरना रुकता है.

दही

दही सिर्फ पेट के लिए ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी बेहद लाभकारी होती है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया स्कैल्प की खराब कोशिकाओं को हटाते हैं और बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करते हैं. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्कैल्प माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जिससे डैंड्रफ, खुजली और इंफेक्शन से राहत मिलती है. इसके साथ ही दही में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनमें चमक लाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.