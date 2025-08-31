हफ्तेभर में कम हो जाएगा बालों का झड़ना, Hair Fall रोकने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

Hair Fall Control: आप बालों के झड़ने से परेशान हैं तो इन तरीकों से हेयर फॉल को कम कर सकते हैं. आप इन घरेलू उपायों को अपनाकर बालों का झड़ना काफी कम कर सकते हैं.

How to Stop Hair Fall: खराब खानपान, पोषण की कमी, प्रदूषण और स्ट्रेस लेने के कारण बाल झड़ने लगते हैं. बालों के झड़ने के कारण गंजेपन का खतरा रहता है. बाल झड़ने की समस्या से अक्सर महिला और पुरुष दोनों ही परेशान रहते हैं. आप बाल झड़ने के कारण परेशान हैं तो यहां बताएं इन नुस्खों को आजमा सकते हैं. इन्हें अपनाने से हफ्तेभर में बालों का झड़ना काफी हद तक कम कर सकते हैं. चलिए आपको इन उपायों के बारे में बताते हैं.

बालों का झड़ना कम करने के लिए उपाय (Remedies to Stop Hair Fall)

मालिश करें

बालों की और स्कैल्प की तेल से अच्छी तरह मालिश करें. मालिश करने से बालों की जड़े मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे बालों का झड़ना कम होता है. आप नारियल, बादाम और जैतून के तेल को हल्दा गर्म कर इससे मालिश कर सकते हैं.

आंवला है फायदेमंद

बालों के लिए आंवला फायदेमंद होता है. आप आंवले के पाउडर को पानी और दही के साथ मिक्स करें. इसमें नारियल तेल मिक्स करके पेस्ट बना लें और बालों की जड़ों में लगाएं. ऐसा करने से बालों को मजबूती मिलेगी और झड़ना कम होगा.

एलोवेरा जेल

बालों की जड़ों को मजबूत कर हेयर फॉल रोकने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों की जड़ों में एलोवेरा जेल लगाने से स्कैल्प को स्वस्थ रख सकते हैं. इससे बालों को नमी मिलती है और झड़ना कम होता है.

प्याज का रस

बालों की स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना कम होता है और ग्रोथ तेज होती है. आप प्याज का रस निकालकर सीधे स्कैल्प पर लगा सकते हैं. बालों पर प्याज का रस लगाने के 20 बाद बाद शैंपू कर लें.

मेथी के दाने

रातभर के लिए एक गिलास पानी में मेथी के दानों को भिगोकर रखें. सुबह इन दानों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और आधे घटें बाद बालों को धो लें. इन तरीकों से आप बालों का झड़ना कम कर सकते हैं.

