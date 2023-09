Hair Detox Benefits: इन 2 नेचुरल चीजों से करें हेयर डिटॉक्स, बालों की सारी गंदगी चुटकियों में होगी साफ 

Best Hair Detox To Cleanse Hair: हेयर डिटॉक्स बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इससे बालों में जमी गंदगी धूल व मिट्टी को निकालने में मदद मिलती है.

डीएनए हिंदी: लंबे-घने बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बालों को हेल्दी रखना. लेकिन किसी कारण से जब लोग अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन (Hair Detox Benefits) नहीं रख पाते हैं, तो हमें बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. अक्सर बालों की जड़ों में जमी गंदगी सामान्य शैंपू आदि से निकल नहीं पाती है और इस कारण से धीरे-धीरे ये बालों को जड़ों से कमजोर (Hair Care Routine) करने लगती है. इसलिए हेयर डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है, ताकि बालों में जमी गंदगी धूल व मिट्टी को निकाला जा सके.

ऐसे में आज हम आपको हेयर डिटॉक्स करने के (Tips To Cleanse Hair) फायदे और करने के तरीके आदि के बारे में बताने वाले हैं. लिहाजा अगर आपको भी बालों से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो यह आसान टिप्स आपके काफी काम आ सकता है.

क्या हैं हेयर डिटॉक्स के फयादे (Hair Detox Benefits)

जब प्रदूषण के चलते स्कैल्प पर गंदगी जमा हो जाती है, तो इसकी वजह से बालों का ग्रोथ रुक जाता है. हेयर डिटॉक्स की मदद से स्कैल्प की सफाई होती है और स्कैल्प में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा और बाल लंबे और घने होंगे.

यह भी पढ़ें- Juice For Liver: ये पांच नेचुरल जूस लिवर की गंदगी को कर देंगे चुटकियों में साफ, आज से शुरू कर दें पीना

हेयर डिटॉक्स का तरीका (How To Cleanse Hair With Natural Hair Detox)

मुल्तानी मिट्टी (Multani Mitti)

इसके लिए एक कटोरे में चार से पांच चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसके बाद इसमें दो से तीन चम्मच ऐलोवेरा जेल मिलाएं. इसमें आप गुलाब जल भी मिल सकते हैं और फिर आप इससे पतला सा पेस्ट तैयार कर लीजिए. इसके बाद इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों में लगे और अच्छे से मसाज करते हुए बाल धोएं. दरअसल, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बालों को नेचुरली सॉफ्ट बनाने के साथ ग्रोथ में मदद करती है और ये आपके स्कैल्प को ठंडा रखने में मदद करता है.

ये स्कैल्प पर जमी गंदगी को साफ करती है. इसके अलावा सेब का सिरका एक माइल्ड एसिड होता है जो बैक्टीरिया इंफेक्शन को खत्म करने के साथ केमिकल को निकालने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें- Kaddu ke Juice ke Fayde: कद्दू का जूस ही नहीं, बीज से भी होता है वजन कम, इसके और भी हैं फायदे

बेकिंग सोडा (Baking Soda)

इसके लिए 2 से 3 कप गुनगुना पानी लें. फिर इसमें आधा कप बेकिंग सोडा डाल लें और आधा नींबू निचोड़ लें. इसके बाद इस अच्छे से मिक्स करके धीरे-धीरे अपने बालों पर डालें और हल्के हाथों से जड़ों में मसाज करें. कम से कम 10 मिनट ऐसा करने के बाद गुनगुने पानी के साथ शैंपू कर ले और कंडीशनर अप्लाई करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर