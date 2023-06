Hair Care Tips: रोजाना शैंपू से करते हैं हेयर वॉश? जान लें कितने दिन का गैप है जरूरी, वरना कमजोर होकर झड़ने लगेंगे बाल

रोजाना शैंपू से करते हैं हेयर वॉश? जान लें कितने दिन का गैप है जरूरी

डीएनए हिंदी: बाल और स्कैल्प को क्लीन रखने का सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से बालों को वॉश करना. इसलिए हर कोई रोजाना बालों को वॉश करते हैं. इतना ही नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में दो-दो बार अपने बालों को धोते हैं. लेकिन अगर आप हर (How Often to Wash Hair) बार हेयर वॉश के लिए शैंपू का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके बाल खराब हो सकते हैं. क्योंकि रोजाना बालों में शैंपू (Hair Care Tips) करने से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसलिए रोजाना शैंपू से बाल धुलने से बचना चाहिए, तो आइए जानते हैं हफ्ते में कितने दिन बाद हेयर वॉश करना चाहिए और बाल धोते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए...

कितनी बार करें हफ्ते में हेयर वॉश

दरअसल, बालों की साफ-सफाई आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है. लेकिन, फिर भी हफ्ते में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन बालों को वॉश करना चाहिए. वहीं, अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, तो आपको जल्दी-जल्दी बालों को धोने की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि पसीने के कारण बालों में धूल, मिट्टी चिपक जाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और बाल झड़ सकते हैं.

कितने दिन का होना चाहिए गैप

-अगर बालों में खुजली होती है या ईची स्कैल्प है तो आप हर दूसरे दिन बाल धो सकते हैं.

-जो लोग माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जल्दी-जल्दी हेयर वॉश कर सकते हैं.

-इसके अलावा सल्फेट वाले शैंपू या हार्ड शैंपू से हफ्ते में सिर्फ दो दिन बाल धोना चाहिए.

-जिनके सिर पर डैंड्रफ हैं, उन्हें भी जल्दी-जल्दी हेयर वॉश करना चाहिए.

बालों को धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

हार्ड शैंपू से बचें

गर्म पानी से हेयर वॉश न करें

टॉवेल से बालों को न रगड़ें

कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

