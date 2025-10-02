Add DNA as a Preferred Source
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Harmful Effects of Mobile: गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत दे सकती है ये खतरनाक बीमारी, तुरंत करें सुधार

Wrong Posture While Using Mobile: ऑफिस हो या घर में घंटों लैपटॉप पर काम करना या फिर मोबाइल में डेली घंटों रील स्क्रोल करने की आदत से कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है. अपनी इस आदत में तुरंत सुधार करें..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 02, 2025, 06:25 PM IST

Harmful Effects of Mobile: गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत दे सकती है ये खतरनाक बीमारी, तुरंत करें सुधार

Harmful Effects of Mobile

Wrong Posture While Using Mobile: बड़ों से लेकर बच्चों तक, ऑफिस हो या घर में घंटों लैपटॉप पर काम करना या फिर मोबाइल में डेली घंटों रील स्क्रोल करने की आदत से कई तरह की गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका निगेटिव इम्पेक्ट हमारी सेहत पर पड़ रहा है और लोग तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. सर्वाइकल की बीमारी इनमें से एक है. हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार गलत पाश्चर में बैठने से यह समस्या यूथ में काफी तेजी से बढ़ रही है. आइए जानें यह बीमारी कितनी खतरनाक है और इससे लोगों पर क्या असर होता है. 

कब होती है यह बीमारी?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर गर्दन लगातार झुकी रहती है, तो इस स्थिति में सर्वाइकल होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसका शुरुआती लक्षण गर्दन में अकड़ने और दर्द से शुरू होता है. इसे इग्नोर करने पर समय के साथ यह बड़ी समस्या बन सकता है. ऐसी स्थिति में सिरदर्द, टेंस नर्वस हेडक और मांसपेशियों की कमजोरी की समस्या भी बढ़ सकती है. गंभीर स्थिति में फिजिकल थेरपी, पेन किलर और कभी-कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है.

यह भी पढ़ें: Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

कैसे करें इससे बचाव? 

सर्वाइकल की दिक्कत से बचे रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल और डेली रूटीन में कुछ बदलाव करें. ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं, उसे सीधा बैठकर करें. हर 30 से 50 मिनट के बाद उठें और अपनी गर्दन को थोड़ा हिलाएं-डुलाएं, जिससे अकड़ने की समस्या पैदा न हो. इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है सही पोस्चर बनाए रखना, इससे गर्दन पर सर का ज्यादा भार नहीं पड़ेगा.. 

यह भी पढ़ें गर्दन के दर्द में छोटी-छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, इन 5 वजहों होता है सर्वाइकल पेन

एक्सपर्ट्स की क्या है राय 

मोबाइल फोन चलाते समय गर्दन झुकाना हमारी सबसे बड़ी गलती है, अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो यह सर्वाइकल जैसी समस्या दे सकती है. इसलिए आप अपनी आदत का बदलें और स्कीन को आंखों के बराबर रखें. लंबे समय तक एक स्थिति में न बैठें और नियमित रूप से गर्दन और पीठ की एक्सरसाइज करते रहें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

