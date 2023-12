Guava Leaves For Cough: सर्दियों में परेशान कर रही है खांसी तो अमरूद के पत्तों से करें इसका इलाज, ऐसे करें इस्तेमाल

Guava Leaves Benefits for Cough: खांसी से राहत के लिए अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अमरूद के पत्ते खांसी में लाभकारी होते हैं.

डीएनए हिंदीः अक्सर सर्दियों में खांसी की समस्या बढ़ जाती है. जिसके कारण खांस-खांसकर बुरा हाल हो जाता है. सर्दी में खांसी के कारण गला भी खराब हो जाता है. खांसी में दवा (Cough Remedy) लेने के साथ ही कई घरेलू भी काम करते हैं. खांसी से राहत के लिए अमरूद के पत्तों का भी इस्तेमाल (Guava Leaves for Cough) कर सकते हैं. अमरूद के पत्ते से खांसी का रामबाण इलाज (Guava Leaves Benefits for Cough) कर सकते हैं. अमरूद के पत्तों में प्रोटीन, पोटैश‍ियम, फॉस्‍फोरस, कैल्‍श‍ियम, मैग्नीशियम के साथ ही विटामिन बी और सी होता है. इसमें एंटी-एलर्जि‍क, एंंटीबैक्‍टीर‍ियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं. चलिए आपको खांसी के लिए अमरूद के पत्तों (Guava Leaves Benefits for Cough) के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

खांसी के इलाज के लिए ऐसे इस्तेमाल करें अमरूद के पत्ते (Guava Leaves Benefits for Cough)

अमरूद के पत्तों का काढ़ा

काढ़ा पीना खांसी और गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है. अमरूद की पत्तियों से भी काढ़ा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में अमरूद के पत्तों को पानी में उबालें. थोड़ी देर के बाद इसमें काली मिर्च, अदरक, लौंग और इलायची मिलाएं. इन्हें 5 मिनट तक पकाएं और छानकर पिएं. इससे खांसी में राहत मिलेगी.

अमरूद के पत्तों का पानी

इन पत्तों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है. इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिसके कारण खांसी जैसी समस्या से बचे रह सकते हैं. खांसी में राहत के लिए अमरूद के पत्तों का पानी पीना फायदेमंद होता है. इसके लिए किसी बर्तन में अमरूद के पत्तों को साफ करके उबालें और पानी बदलने तक गर्म करें. बाद में इन्हें छानकर हल्का गुनगुना पिएं.

अमरूद के पत्तों का पाउडर

खांसी में राहत के लिए अमरूद के पत्तों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अमरूद के पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लें. इन्हें सूखने के बाद पीसकर इनका पाउडर बनाएं और स्टोर करके रख लें. अमरूद के पत्तों के इस पाउडर को आप दूध या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं. इसे शहद के साथ मिलाकर भी चाट सकते हैं.

