लाइफस्टाइल

Green Tea Benefits: डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

ग्रीन टी न सिर्फ आपकी सेहत में बड़े बदलाव कर सकती है. इसे पीने की आदत आपकी दिनचर्या में बड़े बदलाव कर सकती है तो आइए जानते हैं डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत से क्या बदलाव होते हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 04, 2026, 08:26 AM IST

Green Tea Benefits: डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

Health Benefits Of Green Tea

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों की दिनचर्या खराब हो चुकी है. इसके पीछे की वजह काम बोझ, खराब आदतें और उल्टा सीधा खानपान भी है. यही वजह कि बहुत से लोग रात का खाना खाने के बाद हाथ में फोन लेकर सीधे बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस रूटीन में एक छोटा सा बदलाव कर आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं. यह एक छोटी सी आदत आपकी सेहत, आदतों और यहां तक कि वजन पर भी असर डाल सकती है. यह है डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत, जो एक बड़े बदलाव की वजह बन सकती है. 

फिटनेस को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच ग्रीन टी का नाम अक्सर सामने आता है. कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं. हालांकि यह कोई जादुई ड्रिंक नहीं है, लेकिन नियमित और संतुलित जीवनशैली के साथ यह छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकती है.

डिनर के बाद एक कप ग्रीन टी

डिनर के बाद 1 कप गर्म ग्रीन टी को रूटीन का हिस्सा बनाने पर आपको अपनी आदतों से लेकर सेहत में कई बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं. यह देर रात की स्नैकिंग पर ब्रेक लगा देती है. कई लोगों को रात के खाने के एक-दो घंटे बाद कुछ मीठा या नमकीन खाने की इच्छा होती है. ऐसे में एक कप ग्रीन टी इस मानसिक और स्वाद की इच्छा को शांत कर सकती है. यह दिमाग को “दिन खत्म” होने का संकेत देती है, जिससे ज्यादा कैलोरी लेने की आदत धीरे-धीरे कम हो सकती है.

दिमाग को करती है शांत

रात के डिनर के बाद ग्रीन टी पीने से दिमाग शांत रहता है. लंबे कामकाजी दिन के बाद कुछ मिनट शांति से बैठकर चाय पीना मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है. शहरों में दौड़ते भागते  दिनचर्या को ग्रीन टी की चुस्की मानसिक शांति देकर सही कर सकती है. यह आपके नींद पर भी प्रभावी असर डालती है. ग्रीन टी में हल्की मात्रा में कैफीन होती है, इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे सोने से कम से कम एक घंटा पहले पीना बेहतर रहता है. सही समय और मात्रा का ध्यान रखा जाए तो कई लोगों को हल्का और आरामदायक महसूस हो सकता है.

वजन घटाने में भी है कारगर

वजन घटाने की बात करें तो ग्रीन टी सीधे रूप से फैट पिघलाती तो नहीं है, लेकिन यह हेल्दी हैबिट्स को सपोर्ट करती है, जब देर रात की स्नैकिंग कम होती है और डिनर पोर्शन पर ध्यान बढ़ता है, तो कुल कैलोरी इनटेक नियंत्रित रह सकता है. यही छोटे बदलाव समय के साथ शरीर को “फैटी” से “फिट” की दिशा में ले जा सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

