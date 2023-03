Green Coriander Benefits: इस हरे जूस को पीने की डाल लें आदत, बगैर दवा चुटकियों में साफ होगी किडनी की गंदगी

इस तरह बनाकर पीएं हरी धनिया का जूस, बगैर दवा चुटकियों में साफ होगी किडनी

डीएनए हिंदीः हरा धनिया न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता (Kidney Cleaning Juice) है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है. इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों से निजात मिलता है. इतना ही नहीं हरा धनिया फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए किसी (Green Coriander Benefits) औषधि से कम नहीं है. इसके अलावा हरा धनिया किडनी के मरीजों के लिए खास प्रकार से काम करता है. दरअसल हरा धनिया किडनी को साफ कर उसे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है.

ऐसे में अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हरी धनिया का सेवन जरूर करें, लेकिन इससे पहले हरी धनिया के सेवन का सही तरीका और इसके फायदे के बारे में भी जान लें.

किडनी के मरीजों के लिए हरी धनिया है फायदेमंद (Green Coriander Good For Kidney Patients)



दरअसल हरा धनिया, क्रिएटिनिन के स्तर को कम करता है, साथ यह सीरम यूरिया और खून में यूरिया नाइट्रोजन में कमी करता है. इसके अलावा धनिया में Coriandrum sativum नाम का अर्क होता है जो कि गुर्दे के हिस्टोलॉजिकल घावों में सुधार करता है. इतना ही नहीं यह फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स के साथ नेफ्रोप्रोटेक्टिव फाइटोकेमिकल गतिविधियों को बढ़ावा देता है और किडनी को क्लीन करने में मदद करता है.

ऐसे करें हरी धनिया का सेवन (How To Use Green Coriander For Kidney Patients)

किडनी की समस्या है तो इसके लिए हरी धनिया लें और इसे पीस लें. इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिलाएं और फिर इस जूस को पी लें. ये किडनी के अंदर जा कर सफाई करने के साथ, इसके सेल्स के काम काज को तेज करने में मदद करता है. ऐसे में किडनी की सफाई के लिए सुबह खाली पेट आप ये जूस पी सकते हैं.

हरी धनिया के अन्य फायदे (Green Coriander Benefits)

हरा धनिया लिवर फंक्शन और बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट करता है और यह पेट का मेटाबोलिक रेट बढ़ाने में मददगार है जिससे मोटापे की समस्या नहीं होती. इतना ही नहीं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

