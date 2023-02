Skin care: चेहरे पर ग्लो लाने के लिए बेसन में मिलाएं ये 3 चीज, बड़े-बड़े फेस पैक भी इसके आगे होंगे फेल

चेहरे पर ग्लो लाने के लिए बेसन में मिलाएं ये 3 चीज

डीएनए हिंदी: त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने के लिए समय-समय पर मौसम के हिसाब से स्किन केयर रूटीन (Skin Care Routine) को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है. कुछ लोग त्वचा को चमकदार (Glowing Skin) बनाए रखने के लिए कई तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स (Beauty Products) का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई बार स्किन पर दाग-धब्बे नजर आने लगते हैं. त्वचा का ख्याल रखने के लिए हमेशा नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए (Natural Face Pack). क्योंकि, त्वचा पर नेचुरल चीजों के इस्तेमाल से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है.

आज हम आपको एक ऐसे ही नेचुरल चीज के बारे में बताने वाले हैं (Skin Care Tips), जिसका इस्तेमाल कर आप बेदाग-खूबसूरत त्वचा पा सकती हैं. वो एक चीज है बेसन. दरअसल बेसन के साथ कुछ नेचुरल चीजें मिलाकर आप एक बेहतरीन फेस पैक (Besan Face Pack For Glowing Skin) बना सकती हैं, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा.

फेस पैक के लिए आवश्यक सामग्री (Ingredients For Besan Face Pack)

2 बड़ा चम्मच बेसन

1 विटामिन-ई का कैप्सूल

1 बड़ा चम्मच शहद

2 चम्मच गुलाब जल

1 चम्मच दही

यह भी पढ़ें-फिटकरी से निखरेगा आपका चेहरा, यूज करने का तरीका जान लें

इस तरह करें इस्तेमाल (How To Use Besan Face Pack)

इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2 से 3 चम्मच बेसन डालें. इसके बाद इसमें करीब 2 चम्मच गुलाब जल की डालें. इसके अलावा 1 विटामिन-ई कैप्सूल और 1 चम्मच दही की डालकर इन चारों को अच्छी तरह से मिलाएं. इसके बाद इस फेस पैक को ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं. कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे लगाए रखें. फेस पैक लगाते समय इस फेस पैक को आंखों से दूर रखें.

यह भी पढ़ें- चेहरे पर इस तेल की मालिश से लटकती स्किन में आएगी कसावट, दाग-धब्बे भी होंगे दूर

इसके बाद साफ पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें. इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार कर सकती हैं. इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा निखरा और चमकदार नजर आने लगेगा.

बेसन के फायदे (Besan Benefits For Skin)

इसमें मौजूद प्रॉपर्टी त्वचा के ऊपर जमी टैनिंग को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा त्वचा में होने वाले किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए बेसन बेहद काफी मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.