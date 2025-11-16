सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

आप इन लड्डुओं को दाल और मेवों के साथ सर्दियों में भी बना सकते हैं. ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं. इस लड्डू की रेसिपी डॉ. प्रज्ञा तलहर ने दी है.

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. सर्दियों में हम सभी के घरों में तरह-तरह के लड्डू बनते हैं. कुछ लोग तरह-तरह के लड्डू बनाते हैं जैसे गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू या मेथी के लड्डू. आप सर्दियों में अलसी और मेवे के ये लड्डू खास तौर पर बना सकते हैं. ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं. इसकी रेसिपी डॉ. प्रज्ञा तलहर ने दी है.

लड्डू के लिए सामग्री

आपको एक कटोरी अलसी, आधी कटोरी अखरोट, आधी कटोरी खजूर, एक कटोरी गुड़, दो बड़े चम्मच कद्दू के बीज, एक बड़ा चम्मच खसखस ​​और आधा कटोरी गोंद और थोड़ा सा घी चाहिए. अलसी, अखरोट और कद्दू के बीज ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.

लड्डू बनाने की विधि

सबसे पहले गोंद को घी में तल लें और जब ये फूल की तरह खिल जाए तो उतार कर चूरा बना लें. फिर एक कटोरे में इसे अच्छी तरह से भून लें. फिर थोड़ा सा घी डालकर अखरोट और कद्दू के बीज भी भून लें. फिर थोड़ा सा घी डालकर खजूर को भी अच्छी तरह से भून लें. अब इन भुनी हुई सामग्री को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें. एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें गुड़ डालें. गुड़ को अच्छी तरह से पतला कर लें और फिर उसमें एक चम्मच खसखस ​​डाल दें.



इसमें इन्हें अच्छी तरह से भून लें. इन सबको भूनने के बाद, आपने जो पाउडर तैयार किया है उसे इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाएं. और आप इसमें एक छोटा चम्मच घी भी डाल सकते हैं. सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएँ. और थोड़ा ठंडा होने पर लड्डू बन जाएँगे. तो, ये लड्डू इस आसान तरीके से बनाए जाते हैं. ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और उन्हें कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं.