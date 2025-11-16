FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

आप इन लड्डुओं को दाल और मेवों के साथ सर्दियों में भी बना सकते हैं. ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं. इस लड्डू की रेसिपी डॉ. प्रज्ञा तलहर ने दी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 16, 2025, 12:39 PM IST

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

Gond and flax seed laddu is a winter superfood

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. सर्दियों में हम सभी के घरों में तरह-तरह के लड्डू बनते हैं. कुछ लोग तरह-तरह के लड्डू बनाते हैं जैसे गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू या मेथी के लड्डू. आप सर्दियों में अलसी और मेवे के ये लड्डू खास तौर पर बना सकते हैं. ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं. इसकी रेसिपी डॉ. प्रज्ञा तलहर ने दी है.

Gond and flax seed laddu is a winter superfood

लड्डू के लिए सामग्री
आपको एक कटोरी अलसी, आधी कटोरी अखरोट, आधी कटोरी खजूर, एक कटोरी गुड़, दो बड़े चम्मच कद्दू के बीज, एक बड़ा चम्मच खसखस ​​और आधा कटोरी गोंद और थोड़ा सा घी चाहिए. अलसी, अखरोट और कद्दू के बीज ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.

Gond and flax seed laddu is a winter superfood

लड्डू बनाने की विधि
सबसे पहले गोंद को घी में तल लें और जब ये फूल की तरह खिल जाए तो उतार कर चूरा बना  लें. फिर एक कटोरे में इसे अच्छी तरह से भून लें. फिर थोड़ा सा घी डालकर अखरोट और कद्दू के बीज भी भून लें. फिर थोड़ा सा घी डालकर खजूर को भी अच्छी तरह से भून लें. अब इन भुनी हुई सामग्री को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें. एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें गुड़ डालें. गुड़ को अच्छी तरह से पतला कर लें और फिर उसमें एक चम्मच खसखस ​​डाल दें.
 Gond and flax seed laddu is a winter superfood

इसमें इन्हें अच्छी तरह से भून लें. इन सबको भूनने के बाद, आपने जो पाउडर तैयार किया है उसे इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाएं. और आप इसमें एक छोटा चम्मच घी भी डाल सकते हैं. सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएँ. और थोड़ा ठंडा होने पर लड्डू बन जाएँगे. तो, ये लड्डू इस आसान तरीके से बनाए जाते हैं. ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और उन्हें कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी
Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा
Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा
Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे
सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे
Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात
Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात
Bone Pain-Swelling: हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत  
हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर
Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर
Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में
Romantic Movies on OTT: वीकेंड में इश्क-मोहब्बत का चढ़ेगा खुमार, जब पार्टनर संग ओटीटी पर देखेंगे ये टॉप 5 रोमांटिक फिल्में
स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलते हैं गर्म कपड़े
स्वेटर-शॉल और कंबल कुछ भी ले लो, दिल्ली के इन मार्केट में सबसे सस्ते मिलते हैं गर्म कपड़े
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE