Skin Care Tips: इन 3 स्किन प्रॉब्लम में का जबरदस्त इलाज है ग्लिसरीन, बस इसे यूज करने का तरीका जान ले

डीएनए हिंदी: आजकल बढ़ते पॉल्यूशन और अनहेल्दी फास्ट फूड्स के बढ़ते सेवन के कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक स्किन की समस्या (Skin Problems) भी है. लोगों को अक्सर स्किन ड्राइनेस का सामना करना पड़ता है. इस वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम (Skin Problems) हो जाती है. ऐसे में स्किन को ड्राईनेस से बचाने के लिए आप ग्लिसरीन (Glycerol) का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लिसरीन में कई सारे ऐसे गुण होते हैं जो स्किन प्रॉब्लम को दूर करते हैं. ग्लिसरीन (Glycerol) का इस्तेमाल अधिकतर सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है.

हालांकि ग्लिसरीन का सीधे भी इस्तेमाल (Glycerol Use For Skin Care) कर सकते हैं. अक्सर बड़े लोग ग्लिसरीन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ग्लिसरीन हेल्दी ऑयल से भरपूर होता है और यह दो तरह का होता है. एक ग्लिसरीन वनस्पति तेलों से बना होता है और दूसरा सिंथेटिक ग्लिसरीन होता है. आज हम आपको ग्लिसरीन के इस्तेमाल (Glycerol Use For Skin Care) के बारे में बताएंगे. आपको कब और किस स्थिति में स्किन पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल (Glycerol Use For Skin Care) करना चाहिए.

इन स्थितियों में करें ग्लिसरीन का इस्तेमाल (Glycerol Use For Skin Care)

लाल स्किन होने पर (Glycerol Use In Skin Redness)

स्किन की लाल होने की समस्या में आपको ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना चाहिए. ग्लिसरीन स्किन पोर्स को अंदर से साफ करता है और यह ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है. इससे स्किन रेडनेस कम होती है और आराम मिलता है. ग्लिसरीन में और भी कई गुण होते हैं इसके एंटीइंफ्लेमटरी गुण स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं.

ऑयली स्किन के लिए करें इस्तेमाल (Glycerol Use In Oily Skin)

स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना चाहिए. ग्लिसरीन स्किन पर क्लींजर की तरह काम करती है.



दरअसल, क्लींजर त्वचा से गंदगी, पसीना और अन्य रोमछिद्रों को बंद करने वाली गंदगी को बैक्टीरिया मिलने के साथ मिलने से पहले ही हटा देता है. ग्लिसरीन की मदद से आप स्किन को साफ कर सकते हैं और एक्ने की समस्या को भी दूर कर सकते हैं.

चेहरे पर खुजली में करें इस्तेमाल (Glycerol Use In Itching)

स्किन पर जलन या खुजली की समस्या होने पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको जलन और खुजली में ग्लिसरीन से जल्द ही राहत मिल जाएगी. आप ग्लिसरीन को गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इसे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद चेहरे को थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लें.

