Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

इस सूची का प्रत्येक नाम न केवल अनोखा है, बल्कि अर्थपूर्ण भी है. नवरात्रि में जन्मी अपनी बेटी के लिए अगर आप नाम खोज रहे तो देवी दुर्गा के इन नामों को रख सकते हैं. इन नाम में छुपी होती है देवी की शक्ति और मिलता है आत्मविश्वास.

नवरात्रि पर जन्मी लाडली बेटी को दें देवी के ये नाम

शारदीय नवरात्रि पर आपके घर में देवी का जन्म हुआ है तो आप देवी दुर्गा के नाम से प्रेरणा लेकर उसका नाम रख सकते हैं. देवी दुर्गा के नामों के अर्थ बहुत ही अर्थपूर्ण और अनोखे होते हैं.

हम अपने घर आने वाली लड़की को दुर्गा और लक्ष्मी का रूप मानते हैं, इसीलिए इस लेख में आप दुर्गा के अर्थ वाले अनोखे, शाही और आधुनिक नामों के बारे में जानेंगे. लड़कियों के नामों की सूची पढ़ें -

लड़कियों के नामों की सूची

आद्या – इस नाम का अर्थ है देवी दुर्गा का पहला रूप और आदिशक्ति का अवतार. आद्या का अर्थ है शुरुआत. आप अपनी बेटी के लिए यह अनोखा और आधुनिक नाम चुन सकते हैं.



अनिका – यह देवी दुर्गा का एक नाम है जो वर्तमान समय में एकदम उपयुक्त रहेगा, अनिका. इस नाम का अर्थ है अनुग्रह या गति.

नित्या - देवी दुर्गा का यह नाम अनंत का प्रतिनिधित्व करता है

आर्या: दुर्गा का एक नाम, जिसका अर्थ है महान, सम्मानित और परोपकारी व्यक्ति.

भव्य: का अर्थ है शानदार या गौरवशाली.

कात्यायनी: देवी दुर्गा का एक और रूप. यह नाम आमतौर पर दक्षिणी परिवारों में दिया जाता है. हालाँकि, आप इसे अपनी बेटी के लिए एक अनोखे नाम के रूप में चुन सकते हैं.

नंदिनी: इसका मतलब बेटी या लड़की है.

शिवानी: शिव की पत्नी होने के कारण यह दुर्गा का नाम है.

शाम्भवी: इसका अर्थ है शांति से जन्मी और यह देवी दुर्गा का एक नाम है.

सिद्धिदात्री: वह जो सिद्धि और सफलता देती है.

तारिता: दुर्गा से जुड़ा एक नाम

दीक्षा - इसका अर्थ किसी को उपहार या बौद्धिक उपहार देना भी है.

नयनतारा - सुंदर आँखें, एक ऐसी व्यक्ति जिसकी आँखें सुंदर हों

प्रिया - प्रिय, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई प्यार करता है

सृष्टि - वह व्यक्ति जिसने संसार, संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, यही इस नाम का अर्थ है

वामिका - वामन की पत्नी के रूप में वामिका में भी दुर्गा का अंश माना जाता है.

यश्यप - का अर्थ है 'चमकना', सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करना

अनन्या - एक अद्वितीय कलाकार

आभा - प्रकाश, एक लड़की जो घर को रोशन करती है

कामाक्षी - कामदेव की देवी

कौशिकी - ऋषि कौशिक की पुत्री

प्रसिद्धि – विश्वव्यापी प्रसिद्धि

अद्रिजा – यह नाम देवी पार्वती और दुर्गा के नामों से संबंधित है और इस नाम का अर्थ पर्वत होता है .

ईशानी - शक्ति के प्रतीक के रूप में, ईशानी देवी दुर्गा का पर्याय है. इससे इस नाम में स्त्रीत्व का भी स्पर्श मिलता है.

अन्विता - देवी दुर्गा ज्ञान और प्रतिभा का प्रतीक हैं.

यदि आप अपनी प्यारी बच्ची के लिए दुर्गा नामों की तलाश कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस सूची में अलग और अनोखे नाम मिलेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

