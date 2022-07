Ghee Coffee: कॉफी में मिलाएं 1 चम्मच घी, फिर देखें कैसे घटती है आपके पेट की चर्बी

ghee coffee

डीएनए हिंदी: कॉफी (Coffee Benefits) तो ज्यादातर लोगों को पसंद है और लोग सुबह की शुरुआत ब्लैक या फिर नॉमल कॉफी से करते हैं. कॉफी से एनर्जी मिलती है.यही नहीं कॉफी से वेट लॉस भी होता है. कॉफी से पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलती है. कॉफी के बहुत फायदे हैं. क्या आपने कभी सुना है कि घी वाली कॉफी (Coffee with Ghee) भी होती है.



जी हां ब्लैक कॉफी, कैपेचिनो, लाते कई तरह कॉफी का नाम आपने सुना है लेकिन घी वाली कॉफी. सुनकर चौंक मत जाइए. हाल ही में एक्ट्रैस भूमि पाडनेकर (Bhumi Padnekar) ने घी वाली कॉफी के फायदे और राज बताए. आज हम आपको घी वाली कॉफी के फायदे बताते हैं.

घी वाली कॉफी के फायदे (Health Benefits of Ghee Coffee Hindi)



दूध में घी डालकर बहुत लोग पीते हैं लेकिन कॉफी में घी या मक्खन का सेवन बहुत कम लोग इसके फायदे जानते होंगे.

वजन कम होने में मददगार (Weight Loss)

घी में ओमेगा 3,ओमेगा 6 और ओमेगा 9 (Omega 2, Omega 6, Omega 9) जैसे हेल्दी फैट की अच्छी मात्रा होती है. इसमें कैल्शिमय भी भरपूर मात्रा में होता है. वैसे तो घी में अपने ही फायदे हैं. अगर दिन की शुरुआत हेल्दी फैट से करते हैं तो इससे बार-बार भूख नहीं लगेगी. इसके सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है.

पेट से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी (Stomach problem)



अगर खाली पेट कॉफी में एक चम्मच घी मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो इससे आंतों के स्वास्थ्य में सुधार होता है. घी में कैल्शियम की मात्रा होती है, जो पाचन में गड़बड़ी पैदा करने वाले एसिड को बेअसर करता है



कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होगी (Cholesterol Balance)





शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए घी का सेवन लाभकारी हो सकता है. घी ब्यूटिरिक एसिड और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड से भरपूर है, ये जिद्दी फैट को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है

एनर्जी मिलती है और तनाव कम होता है (Uplift Your Mood)



घी से वैसे भी ताकत और कैल्शियम होता है ऐसे में घी को कॉफी में मिलाकर पीने से एनर्जी मिलती है. इसके साथ ही नर्वस सिस्टम सही होता है जिससे आपका मूड बेहतर होता है और आपका तनाव कम होता है

पाचन क्रिया ठीक होती है (Digestive system)

इससे पाचन क्रिया सही होती है. कॉफी में घी मिलाकर पीने से लीवर ठीक रहता है और खाना हजम करने की शक्ति मिलती है.

कैसे उपयोग करें (How to drink Coffee with Ghee)

एक कप कॉफी में एक चम्मच घी मिलाएं. बड़ा कप है तो एक और छोटा कप है तो आधी चम्मच घी मिलाकर पीएं. कॉफी को खूब अच्छी तरह से फेंटते रहें जब तक उसमें फोम न हो जाए. घी की जगह आप मक्खन भी डाल सकते हैं उसमें मिठास की मात्रा कम हो जाती है.

