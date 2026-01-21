क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर 

इन दिनों लोग थोड़े-थोड़े समय में नौकरी बदल रहे हैं. बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाएं, घर के पास काम, बड़ा ब्रांड या मनपसंद प्रोफाइल, इन सब कारणों से लोग जल्दी-जल्दी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं. इसे ऑफिस फ्रॉगिंग का नाम दिया गया है. आइए जानें इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है...

Office Frogging- Gen Z New Job Trends: एक समय था, जब एक ही कंपनी में लोग सालों तक काम करते थे. इसे एक गर्व की तरह देखा जाता था. लेकिन, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में करियर को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. खासतौर से Gen Z अब एक ही कंपनी में सालों तक टिकना करियर के लिए अच्छा नहीं मानते हैं. यही वजह है कि इन दिनों लोग थोड़े-थोड़े समय में नौकरी बदल रहे हैं. बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाएं, घर के पास काम, बड़ा ब्रांड या मनपसंद प्रोफाइल, इन सब कारणों से लोग जल्दी-जल्दी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं. इसेऑफिस फ्रॉगिंग का नाम दिया गया है. आइए जानते हैं इसका मेंटल हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है.

क्या है Gen Z का नया Office Frogging ट्रेंड?

खासतौर से यह ट्रेंड 27 वर्ष से कम उम्र के युवाओं यानी Gen Z के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है. अब लोग लंबे समय तक एक ही कंपनी में रहने के बजाय सैलरी, पद (Title) और करियर ग्रोथ के लिए बार-बार जॉब स्विच (Job Switch) करना पसंद कर रहे हैं. Office Frogging का सीधा सा मतलब है मेंढक की तरह एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर कूदते रहना. लेकिन, इस नए ट्रेंड के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह मेंटल हेल्थ के लिए सही है या फिर ये ट्रेंड Gen Z के लिए खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देने वाला है.

कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह नया ट्रेंड बाहर से देखने पर यह तरक्की का आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन कुछ गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं. खासतौर से मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक एक समय तक जब लोग अपनी खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देने के लिए नौकरी बदलते हैं तो यह गलत नहीं है, पर जब यह आदत बन जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति को तनाव, बेचैनी और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है.

बार-बार नौकरी बदलने का मेंटल हेल्थ पर असर

आमतौर पर नौकरी बदलने के लिए लोगों के पास करियर में आगे बढ़ने, बेहतर सैलरी और सुविधाएं, प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना या घर के नजदीक नौकरी मिलने जैसे ठोस कारण होते हैं. हालांकि, कई बार इसके पीछे नकारात्मक कारण भी होते हैं. कई बार लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं. इसके अलावा इमोशनल कमजोरी, ऑफिस में बार-बार निराशा, चिंता, तनाव और कम कॉन्फिडेंस, बॉस या मैनेजमेंट से तालमेल न बैठ पाने जैसे कारण भी होते हैं. लेकिन, जब इन कारणों से व्यक्ति बिना सोचे-समझे बार-बार नौकरी बदलता है, तो उसका असर सिर्फ करियर पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी नजर आता है.

कब बदलें नौकरी?

अगर आप घर लौटने क बाद भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, परिवार के साथ रहते हुए चिड़चिड़ापन होता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिंता, नींद न आना, अगले दिन ऑफिस जाने का डर, कॉन्फिडेंस में कमी, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, मोटिवेशन कम होने पर आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं. क्योंकि ये स्थितियां आपके मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हैं और इस स्थिति में नौकरी बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है.

ऑफिस फ्रॉगिंग के बारे में क्या सोचते हैं Gen Z

Gen Z इस नए ट्रेंड में सबसे आगे है. क्योंकि यह पीढ़ी सिर्फ नौकरी की स्थिरता नहीं, बल्कि खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देती है. Gen Z हर नौकरी को इस नजर से देखती है कि क्या वह नौकरी, जो वो कर रहे हैं उनकी सोच और मूल्यों से मेल खाती है? नौकरी में Gen Z मानसिक स्वास्थ्य, सीखने और आगे बढ़ने के मौका, मैनेजमेंट की पारदर्शिता और सहयोग भी देखती है. Zen Z को अगर किसी कंपनी में ये बातें नहीं मिलती हैं तो बिना देर किए दूसरी नौकरी तलाशने लगते हैं. इस कंडीशन में नौकरी बदलना खतरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि कुछ बेहतर खोजा जाए.

जरूरी बात

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार नौकरी बदलने से सैलरी बढ़ सकती है, नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है और एक्सपीरियंस मिलते हैं. पर दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो कुछ लोग झेलते हैं. इससे मानसिक थकान बढ़ती है, करियर में अस्थिरता आती है, रिज्यूमे पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और लंबी अवधि में ग्रोथ रुक सकती है.

