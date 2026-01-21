FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC ने खारिज की BCB की मांग, अब भारत में ही खेलना होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026; पाकिस्तान की भी हुई बेइज्जती

ICC ने खारिज की BCB की मांग, अब भारत में ही खेलना होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026; पाकिस्तान की भी हुई बेइज्जती

क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर 

क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर

कुत्ता विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे IAS संजीव खिरवार, अब संभालेंगे दिल्ली नगर निगम की कमान

कुत्ता विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे IAS संजीव खिरवार, अब संभालेंगे दिल्ली नगर निगम की कमान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर 

इन दिनों लोग थोड़े-थोड़े समय में नौकरी बदल रहे हैं. बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाएं, घर के पास काम, बड़ा ब्रांड या मनपसंद प्रोफाइल, इन सब कारणों से लोग जल्दी-जल्दी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं. इसे ऑफिस फ्रॉगिंग का नाम दिया गया है. आइए जानें इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 21, 2026, 07:32 PM IST

क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर 

Office Frogging- Gen Z New Job Trend

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Office Frogging- Gen Z New Job Trends:  एक समय था, जब एक ही कंपनी में लोग सालों तक काम करते थे. इसे एक गर्व की तरह देखा जाता था. लेकिन, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में करियर को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. खासतौर से Gen Z अब एक ही कंपनी में सालों तक टिकना करियर के लिए अच्छा नहीं मानते हैं. यही वजह है कि इन दिनों लोग थोड़े-थोड़े समय में नौकरी बदल रहे हैं. बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाएं, घर के पास काम, बड़ा ब्रांड या मनपसंद प्रोफाइल, इन सब कारणों से लोग जल्दी-जल्दी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं. इसेऑफिस फ्रॉगिंग का नाम दिया गया है. आइए जानते हैं इसका मेंटल हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है. 

क्या है  Gen Z का नया Office Frogging ट्रेंड? 

खासतौर से यह ट्रेंड 27 वर्ष से कम उम्र के युवाओं यानी Gen Z के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है. अब लोग लंबे समय तक एक ही कंपनी में रहने के बजाय सैलरी, पद (Title) और करियर ग्रोथ के लिए बार-बार जॉब स्विच (Job Switch) करना पसंद कर रहे हैं.  Office Frogging का सीधा सा मतलब है  मेंढक की तरह एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर कूदते रहना. लेकिन, इस नए ट्रेंड के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह मेंटल हेल्थ के लिए सही है या फिर ये ट्रेंड Gen Z  के लिए खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देने वाला है. 

यह भी पढ़ें:  आपको भी छोटी-छोटी बातों पर आता है बहुत गुस्सा तो सिर्फ ये 1 मुद्रा आपको रखेगी Cool

कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह नया ट्रेंड बाहर से देखने पर यह तरक्की का आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन कुछ गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं. खासतौर से मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है. एक्सपर्ट के मुताबिक एक समय तक जब लोग अपनी खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देने के लिए नौकरी बदलते हैं तो यह गलत नहीं है, पर जब यह आदत बन जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति को तनाव, बेचैनी और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. 

बार-बार नौकरी बदलने का मेंटल हेल्थ पर असर

आमतौर पर नौकरी बदलने के लिए लोगों के पास करियर में आगे बढ़ने, बेहतर सैलरी और सुविधाएं, प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना या घर के नजदीक नौकरी मिलने जैसे ठोस कारण होते हैं. हालांकि, कई बार इसके पीछे नकारात्मक कारण भी होते हैं. कई बार लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं. इसके अलावा इमोशनल कमजोरी, ऑफिस में बार-बार निराशा, चिंता, तनाव और कम कॉन्फिडेंस, बॉस या मैनेजमेंट से तालमेल न बैठ पाने जैसे कारण भी होते हैं. लेकिन, जब इन कारणों से व्यक्ति बिना सोचे-समझे बार-बार नौकरी बदलता है, तो उसका असर सिर्फ करियर पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी नजर आता है. 

कब बदलें नौकरी?

अगर आप घर लौटने क बाद भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, परिवार के साथ रहते हुए चिड़चिड़ापन होता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिंता, नींद न आना, अगले दिन ऑफिस जाने का डर, कॉन्फिडेंस में कमी, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, मोटिवेशन कम होने पर आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं. क्योंकि ये स्थितियां आपके मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हैं और इस स्थिति में नौकरी बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है.  

ऑफिस फ्रॉगिंग के बारे में क्या सोचते हैं Gen Z 

Gen Z इस नए ट्रेंड में सबसे आगे है. क्योंकि यह पीढ़ी सिर्फ नौकरी की स्थिरता नहीं, बल्कि खुशी, मानसिक शांति और व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा महत्व देती है. Gen Z हर नौकरी को इस नजर से देखती है कि क्या वह नौकरी, जो वो कर रहे हैं उनकी सोच और मूल्यों से मेल खाती है? नौकरी में Gen Z मानसिक स्वास्थ्य, सीखने और आगे बढ़ने के मौका, मैनेजमेंट की पारदर्शिता और सहयोग भी देखती है. Zen Z को अगर किसी कंपनी में ये बातें नहीं मिलती हैं तो बिना देर किए दूसरी नौकरी तलाशने लगते हैं. इस कंडीशन में नौकरी बदलना खतरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि कुछ बेहतर खोजा जाए.

यह भी पढ़ें: व्हाइट हेयर को नेचुरली हमेशा के लिए जड़ से काला कर देगा ये केश काला तेल, घर पर बनाने का तरीका जान लें

जरूरी बात 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार नौकरी बदलने से सैलरी बढ़ सकती है, नए स्किल्स सीखने का मौका मिलता है और एक्सपीरियंस मिलते हैं. पर दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो कुछ लोग झेलते हैं. इससे मानसिक थकान बढ़ती है, करियर में अस्थिरता आती है, रिज्यूमे पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और लंबी अवधि में ग्रोथ रुक सकती है. 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक
ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट
ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर
तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
MORE
Advertisement
धर्म
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें 
घर में गंगाजल रखने का अगर नहीं जानते ये नियम तो बनेंगे पाप के भागी, जल रखने के बर्तन से लेकर प्रयोग विधि तक जानें
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
MORE
Advertisement