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19 लाख की नौकरी छोड़ युवक बोला- “टॉयलेट जाने तक की आजादी नहीं थी”, आखिर क्यों बदल रही है Gen Z की नौकरी वाली सोच?

सरकारी और PSU नौकरियों को लंबे समय तक सुरक्षित करियर माना गया है, लेकिन अब कई युवा इन नौकरियों के अंदर के दबाव, ट्रांसफर, लंबी ड्यूटी और सीमित व्यक्तिगत समय को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं.

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Nitin Sharma

Updated : May 26, 2026, 02:29 PM IST

19 लाख की नौकरी छोड़ युवक बोला- “टॉयलेट जाने तक की आजादी नहीं थी”, आखिर क्यों बदल रही है Gen Z की नौकरी वाली सोच?

Gen Z Young Guy Quit Job

(Credit Image AI)

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कभी सरकारी नौकरी को जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता था. मोटी सैलरी, स्थायी करियर और समाज में मान सम्मान यही सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन अब जनरेशन बदलने के साथ ही तस्वीर भी बदलती दिख रही है. इसका हाल का उदाहरण एक 25 वर्षीय युवक है, जिसनें करीब 19 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली PSU नौकरी छोड़ दी. वजह सिर्फ काम का दबाव नहीं था, बल्कि वह माहौल था, जहां उसे लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस तक सीमित होकर रह गई है. युवक का दावा है कि वहां टॉयलेट जाने तक की आजादी नहीं थी और लगातार मानसिक दबाव बना रहता था. वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल होते ही बहस शुरू हो गई है कि क्या आज की युवा पीढ़ी पैसे से ज्यादा मानसिक शांति और निजी जिंदगी को महत्व देने लगी है.

अब सिर्फ सैलरी नहीं, लाइफ भी चाहिए

कुछ साल पहले तक अच्छी सरकारी नौकरी मिलना सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन Gen Z यानी 1997 के बाद जन्मी पीढ़ी नौकरी को सिर्फ कमाई के नजरिए से नहीं देख रही.आज के युवा यह भी देख रहे हैं कि नौकरी उनकी मानसिक स्थिति, निजी रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डाल रही है. यही वजह है कि अब “वर्क-लाइफ बैलेंस”, “मेंटल हेल्थ” और “फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर” जैसे शब्द सिर्फ कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं रह गये हैं.दिलचस्प बात यह है कि कई युवा कम सैलरी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं चाहते जहां हर समय तनाव बना रहे. यह बदलाव भारत के नौकरी बाजार की सोच में बड़ा संकेत माना जा रहा है.

सरकारी नौकरी का सपना क्यों टूट रहा है

सरकारी और PSU नौकरियों को लंबे समय तक सुरक्षित करियर माना गया है, लेकिन अब कई युवा इन नौकरियों के अंदर के दबाव, ट्रांसफर, लंबी ड्यूटी और सीमित व्यक्तिगत समय को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं. इस वायरल मामले ने भी लोगों को यही सोचने पर मजबूर किया कि क्या बड़ी सैलरी हमेशा बेहतर जिंदगी की गारंटी होती है? HR एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नई पीढ़ी आदेश सुनने वाली नहीं, बल्कि संवाद और सम्मान चाहने वाली पीढ़ी है. अगर उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उनकी निजी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वे नौकरी छोड़ने का फैसला जल्द ले लेते हैं.

सोशल मीडिया ने बदल दी सहन करने की संस्कृति

पहले लोग नौकरी में परेशानी होने पर चुप रहते थे, क्योंकि डर था कि करियर खराब हो जाएगा, लेकिन अब सोशल मीडिया ने तस्वीर बदल दी है. आज युवा अपने अनुभव खुलकर साझा करते हैं. चाहे वह toxic workplace हो, बॉस का व्यवहार हो या मानसिक दबाव इन सभी मुद्दों को निजी कमजोरी नहीं, बल्कि जरूरी चर्चा मान रहे हैं. यही कारण है कि यह खबर लाखों युवाओं को अपनी कहानी जैसी लग रही है. खासकर उन लोगों को, जो अच्छी नौकरी में होने के बावजूद भीतर से लगातार थकान और दबाव महसूस करते हैं.

इसका असर सिर्फ युवाओं पर नहीं, कंपनियों पर भी पड़ेगा

यह बदलाव आने वाले समय में कंपनियों और सरकारी संस्थानों दोनों के लिए चुनौती बन सकता है. अब सिर्फ अच्छा पैकेज देकर कर्मचारियों को लंबे समय तक रोके रखना आसान नहीं होगा. ऑफिस का माहौल, काम के घंटे, छुट्टियों की आजादी और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजें भर्ती से लेकर कर्मचारियों को बनाये रखने तक बड़ा फैक्टर बन रही हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में वही संस्थान सफल होंगे, जो कर्मचारियों को सिर्फ “वर्कफोर्स” नहीं, बल्कि इंसान की तरह ट्रीट करेंगे.

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