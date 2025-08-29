Add DNA as a Preferred Source
यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

वर्क लाइफ बैलेंस या हाई सैलरी, जानें Gen Z के लिए क्या है ज्यादा जरूरी? स्टडी में हुआ खुलासा

Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर विराजे हैं बप्पा तो अनंत चतुर्दशी तक भूलकर भी न करें ये काम

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

Life Saving Medicine: घर में हर किसी को रखनी चाहिए ये 4 दवाएं, इमरजेंसी में जान बचा सकती हैं

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

वर्क लाइफ बैलेंस या हाई सैलरी, जानें Gen Z के लिए क्या है ज्यादा जरूरी? स्टडी में हुआ खुलासा

Gen Z Work Life: लोगों के लिए काम के साथ वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है. अब जेन जी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल हो रहा है. जेन जी लोग वर्क लाइफ बैलेंस और हाई सैलरी दोनों में से किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं चलिए जानते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 29, 2025, 12:16 PM IST

वर्क लाइफ बैलेंस या हाई सैलरी, जानें Gen Z के लिए क्या है ज्यादा जरूरी? स्टडी में हुआ खुलासा

Gen Z Work Life Balance

High Salary vs Work Life Balance: हर कोई चाहता है कि, उसकी सैलरी हाई हो लेकिन काम के साथ ही लोग जीवन में सुकून भी चाहते हैं. हालांकि, जेन जी की बात करें तो वह सैलरी से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं. एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि, जेन जी को काम और सैलरी के साथ ही अच्छी मेंटल हेल्थ, काम को लेकर लचीलापन और निजी समय मिलना जरूरी है. चलिए आपको जेन जी की काम को लेकर प्राथमिकताओं के बारे में जानते हैं.

जेन जी को लेकर किया गया सर्वे

Intern Pulse Survey से 1117 अमेरिकी इंटर्न्स का डाटा लिया और उसे स्टडी करके पता चला कि, Gen Z पैसे और सैलरी से ज्यादा अपनी शांति और संतुलन को महत्व देते हैं. सैलरी से ज्यादा उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है. ब्रिटिश व्यावसायिक फर्म Deloitte की रिसर्च के मुताबिक, अधिकतर कर्मचारी काम के कारण तनाव और चिंता महसूस करते हैं. वह ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जहां मेंटल हेल्थ बेहतर रहे.

यह भी पढ़ें - 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

वर्क-लाइफ बैलेंस से काम

अगर वर्क-लाइफ बैलेंस के साथ काम करते हैं तो इससे मानसिक शांति रहती है और काम का स्तर भी बेहतर होता है. अगर कर्मचारी को कंफर्ट जोन मिलता है तो काम अच्छी तरह से होता है. ऐसे में कंपनियों को भी जेन जी की जरूरतों को समझना चाहिए और उनके अनुसार, अपने नियमों में परिवर्तन करना चाहिए.

