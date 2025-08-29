वर्क लाइफ बैलेंस या हाई सैलरी, जानें Gen Z के लिए क्या है ज्यादा जरूरी? स्टडी में हुआ खुलासा

Gen Z Work Life: लोगों के लिए काम के साथ वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है. अब जेन जी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल हो रहा है. जेन जी लोग वर्क लाइफ बैलेंस और हाई सैलरी दोनों में से किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं चलिए जानते हैं.

High Salary vs Work Life Balance: हर कोई चाहता है कि, उसकी सैलरी हाई हो लेकिन काम के साथ ही लोग जीवन में सुकून भी चाहते हैं. हालांकि, जेन जी की बात करें तो वह सैलरी से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता देते हैं. एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि, जेन जी को काम और सैलरी के साथ ही अच्छी मेंटल हेल्थ, काम को लेकर लचीलापन और निजी समय मिलना जरूरी है. चलिए आपको जेन जी की काम को लेकर प्राथमिकताओं के बारे में जानते हैं.

जेन जी को लेकर किया गया सर्वे

Intern Pulse Survey से 1117 अमेरिकी इंटर्न्स का डाटा लिया और उसे स्टडी करके पता चला कि, Gen Z पैसे और सैलरी से ज्यादा अपनी शांति और संतुलन को महत्व देते हैं. सैलरी से ज्यादा उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है. ब्रिटिश व्यावसायिक फर्म Deloitte की रिसर्च के मुताबिक, अधिकतर कर्मचारी काम के कारण तनाव और चिंता महसूस करते हैं. वह ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जहां मेंटल हेल्थ बेहतर रहे.

वर्क-लाइफ बैलेंस से काम

अगर वर्क-लाइफ बैलेंस के साथ काम करते हैं तो इससे मानसिक शांति रहती है और काम का स्तर भी बेहतर होता है. अगर कर्मचारी को कंफर्ट जोन मिलता है तो काम अच्छी तरह से होता है. ऐसे में कंपनियों को भी जेन जी की जरूरतों को समझना चाहिए और उनके अनुसार, अपने नियमों में परिवर्तन करना चाहिए.