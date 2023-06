Plants में लग रहे हैं कीड़े या पीली पड़ गई हैं पत्तियां? इस तरह करें हींग का इस्तेमाल, फिर से हरे-भरे हो जाएंगे पौधे

गार्डनिंग के लिए भी 3 तरह से इस्तेमाल करें हींग, हरे-भरे रहेंगे पौधे

डीएनए हिंदी: कई लोगों को घर में पेड़ पौधे लगाना काफी पसंद होता है. लेकिन, कई बार जानकारी के अभाव में लोग पौधों की देखभाल ठीक तरह से (Plant Care Tips) नहीं कर पाते हैं. जिसकी वजह से पौधे या तो सूख जाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है. इतना ही नहीं, पौधों में कीड़े लगने की (Best Gardening Tips) समस्या भी आने लगती है. ऐसे में लोग पौधों को हरा-भरा रखने के लिए तरह-तरह के गार्डनिंग टिप्स फॉलो करते हैं. लेकिन, इसका भी कोई फायदा नजर नहीं आता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में जान आ जाएगी और आपका पौधा (How to Take Care Of Garden) हमेशा हरा-भरा रहेगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में...

पौधों को हरा-भरा रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें हींग

दरअसल, हम बात कर रहे हैं हींग की, आप चाहें तो पौधों की देखभाल के लिए हींग (Asafoetida) का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे तो हींग का इस्तेमाल नॉर्मल तौर पर खाने की चीजों के लिए ही किया जाता है. लेकिन, पौधों की बेहतर देखभाल के लिए भी हींग का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है.

पत्तों को पीला पड़ने से रोके

कई बार पौधों की अच्छी देखभाल के बावजूद इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं. ऐसे में इसके रोकथाम के लिए आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच हींग लेकर इसको एक गिलास छाछ में मिक्स कर के घोल बना लें और फिर इस घोल से पौधों पर छिड़काव करें. ऐसा करने से पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और न ही मुरझाएंगे.

कीड़ों को दूर करे

बारिश के मौसम के अलावा दूसरे मौसम में भी पौधों में कीड़े लगने की समस्या बहुत ही आम है. ये कीड़े तरह-तरह के कीटनाशक इस्तेमाल करने पर भी दूर नहीं होते हैं. इसके लिए आधा चम्मच हींग को एक बाउल पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर हींग के इस पानी से पौधों पर स्प्रे करें. ये कीटनाशक के तौर पर काम करता है और इससे पौधों में कीड़े लगने का डर नहीं रहता है.

लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर कर सकते हैं इस्तेमाल

हींग का इस्तेमाल आप फर्टिलाइजर के तौर पर भी कर सकते हैं. इसके लिए आधा बाल्टी पानी ले लें और फिर इसमें एक कटोरी चाय की पत्ती और आधा चम्मच हींग को मिक्स करके एक हफ्ते के लिए ऐसे ही रख दें. फिर एक गिलास की मदद से इस लिक्विड फर्टिलाइजर को पौधों में थोड़ा-थोड़ा डालते रहें. ऐसे में पौधों में किसी और तरह की खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

