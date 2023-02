Gardening Tips: फरवरी में भी पौधों में नहीं आ रहे हैं फूल? अपनाकर देखें ये आसान टिप्स, घर हो जाएगा गुलजार

फरवरी में भी पौधों में नहीं आ रहे हैं फूल? अपनाकर देखें ये आसान टिप्स

डीएनए हिंदी: घर की बालकनी या गार्डन में फूल-पौधे लगभग हर किसी को भाते हैं, फूलों से भरे ये पैधे आपकी घर की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं (Best Gardening Tips), साथ ही ये आसपास का वातावरण भी शुद्ध रखते हैं. ऐसे में अधिकतर लोग घर में तरह तरह के पौधे लगाते हैं. लेकिन, जानकारी के अभाव में कभी-कभी ये पौधे नहीं पनपते या इन पौधों में फूल आना बंद हो जाते हैं (Plant Care Tips). खासतौर पर फरवरी के महीने में जब गमलों में बड़े ही आसानी से तरह-तरह के फूल खिलते हों. ऐसे में इस महीने में भी अगर आपके पौधे में फूल नहीं (Plants Not Producing Flowers In February) आ रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बता रहे हैं. जिससे आपके पौधों में दोबारा से फूल आने लगेंगे. तो आइए जानते हैं इन खास बातों के बारे में.

इस तरह करें पौधे को मौसम के लिए तैयार

सर्दियां खत्म वाली हैं और पौधे अपने डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ चुके हैं. इसलिए आने वाले मौसम के लिए पौधे को तैयार कर दें. इस मौसम में पौधे को थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग की जरूरत होती है. इसलिए पौधों को ऊपर से थोड़ा सा छांट दें और गमले को साफ करें. इसके अलावा अगर पौधे की जड़ों के आस-पास ज्यादा पत्तियां और कचरा है तो इसे हटा दें. क्योंकि, इससे फंगस पनपेगी. इसलिए इसे साफ करें और थोड़ी सी मिट्टी खोदें.

जरूरत से ज्यादा न दें फर्टिलाइजर

अगर आप पौधे को जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं तो इससे पत्तियों की ग्रोथ तो होगी. लेकिन, इससे पौधे में फूल या फल नहीं आएंगे. इसके अलावा बहुत ज्यादा फास्फोरस हो जाता है तो भी पौधे में फूल नहीं आते हैं. इस सीजन में जब पौधा डोरमेंसी पीरियड से बाहर आता है तब उसे फर्टिलाइजर की जरूरत तो होती है, लेकिन उपयुक्त मात्रा में.

इसलिए ऐसे समय में सरसों खली और गोबर की खाद जैसे फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा असरदार साबित होते हैं. ऐसे में पौधों की ग्रोथ और उनमें फूल लाने के लिए इस तरह का ही खाद इस्तेमाल करें.

नेचुरल फर्टिलाइजर बना कर डालें

इसके लिए चावल को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दें और उस पानी को डाइल्यूट कर पौधे में इस्तेमाल करें. इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, इससे पौधों का ग्रोथ बढ़ेगा. इसके अलावा, प्याज और लहसुन के छिलकों को तीन दिन के लिए एक बाल्टी पानी में डालकर रखें और उसके बाद उस पानी को डाइल्यूट कर पौधों में फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करें.

इस बात का खास ध्यान रखें कि नेचुरल फर्टिलाइजर अगर आपने घर पर बनाए हैं तो उन्हें बिना डाइल्यूट किए इस्तेमाल न करें.

धूप में रखें

जिस तरह फरवरी के महीने में गुनगुनी धूप आपको अच्छी लगती है वैसे ही इस मौसम में धूप पौधों को भी अच्छी लगती है. इसलिए पौधों को धूप में और खुले में रखें. इस दौरान धूप ज्यादा तेज नहीं होती है इसलिए आप इन्हें दिन भर धूप में रख रख सकते हैं.

कीड़ों को दूर करें

अगर आपके पौधे में कीड़े लग गए हैं तो भी उसमें फूल नहीं आएंगे. पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल कर करें. इसकी मदद से आपका पौधा खिलने लगेगा और कीड़े दूर हो जाएंगे. इसके अलावा किसी और कीटनाशक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. लेकिन, इस बात का खास ध्यान रखें कि ये ज्यादा इस्तेमाल करने पर पौधा मर भी सकता है.

