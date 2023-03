Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में पौधों की खूबसूरती को इस तरह रखें बरकरार, प्लांट रहेंगे हमेशा हरे-भरे

गर्मियों के मौसम में पौधों की खूबसूरती को इस तरह रखें बरकरार

डीएनए हिंदीः अक्सर गर्मियों (Summer) में हरे-भरे पौधों (Plants) को लेकर ये चिंता रहती है कि ये कहीं ये सूख न जाएं. वहीं बरसात (Rain) में इन पौधों में कीट लगने को लेकर एहतियात बरतनी पड़ती है. ऐसे में मौसम कोई भी हो घर के गमलों और बगिया की देखभाल करना जरूरी है, ताकि आपके घर का गार्डेन फूलों से हरा-भरा बना रहे. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने पौधों की देखभाल ठीक तरह से कर पाएंगे. इससे आपके पौधे हरे-भरे रहेंगे (Tips To Keep Houseplants Healthy In Summer), तो आइए जानते हैं इसके बारे में.

पौधों में बनाए रखें नमी

गर्मी के मौसम में पौधों की नमी कम होने लगती है और पौधों की जड़ों का पानी सूख जाता है. जिसकी वजह से इन्‍हें जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. ऐसे में सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को 4 बजे के बाद पौधों में पानी जरूर डालें. इससे आपके पौधे हमेशा फ्रेश रहेंगे. इसके अलावा यह भी ध्‍यान रखें कि पानी बहुत अधिक भी न हो जाए.

पौधों का रखें खास ख्‍याल

पौधा के बारे में यह भी ध्‍यान रखें कि उसे दिन भर में कितनी धूप चाहिए. क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जो तेज धूप नहीं सह सकते. ऐसे में आप इन पौधों को कम धूप वाली जगह पर रख सकते हैं.

पोषण के लिए खाद का करें इस्‍तेमाल

गर्मियों के दिनों में पेड़-पौधों को कीट से दूर रखने के लिए प्राकृतिक कीटनाशक का इस्‍तेमाल करें. वरना पौधों में कीट लग जाएंगे. इसके अलावा पौधों को बढ़ने के लिए उनमें खाद डालते रहें. क्योंकि खाद पौधों को सेहतमंद बनाए रखने के साथ इन्‍हें नम बनाए रखता है. यह फूल वाले पौधों के लिए यह बेहद जरूरी है.

बड़े गमलों में ही लगाएं पौधे

तेजी से बड़े होने वाले पौधों की जड़ों को बढ़ने के लिए ज्‍यादा जगह चाहिए होती है. वरना उनका विकास नहीं हो पाता और इसकी वजह से अक्‍सर गमले भी फट जाते हैं. इसलिए बढ़ते पौधों को पुराने गमले से निकाल कर किसी बड़े गमले में लगा दें.

जरूरी है पौधों की कटिंग

इसके अलावा समय-समय पर पौधों की काट-छांट करना भी बहुत जरुरी है. क्योंकि यह पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है. ऐसे में समय-समय पर पौधों के सूखे और खराब हो रहे पत्तों, टहनियों और फूलों को सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूर छांट कर अलग करें.

पत्तियों, टहनियों की करें सफाई

अक्सर बाहर लगे पौधों पर धूल-मिट्टी बहुत लग जाती है. ऐसे में पौधों की सुंदरता कम होती है और इनकी बढ़वार भी बाधित होती है. इसलिए इनकी पत्‍तियों को साफ रखें. इसके लिए पौधों को गीले कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें या फिर इन पर पानी का स्‍प्रे करें.

