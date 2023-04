Gardening Tips: इन आसान टिप्स से घर पर उगाएं केसर, देखभाल के लिए अरेंज कर लें ये चीजें

इन आसान टिप्स से घर पर उगाएं केसर, देखभाल के लिए अरेंज कर लें ये चीजें

डीएनए हिंदी: केसर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्सियम, आय़रन, मैग्नीसियम, पोटैसियम, सोडियम, जिंक, मैंग्नीज आदि सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं हैं.लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण इसको लोग खरीदने से कतराते हैं. आज हम (Best Gardening Tips) आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप घर पर ही इसका पौधा लगा सकते हैं, तो आइए जानते हैं घर पर केसर का पौधा कैसे लगा सकते हैं, साथ ही जानेंगे इसके क्या फायदे हैं.

बता दें कि केसर के पौधे को काफी देखभाल की जरूरत होती है. इसके लिए कई मशीने (Grow Saffron At Home) आती हैं, जो काफी महंगे होते हैं. इसकी मदद से आप घर पर ये पौधा उगा सकते हैं.

घर पर कैसे उगायें केसर (How to Grow Kesar at Home)



घर पर केसर की उगाना बेहद आसान है, इसके लिये एक खाली कमरा, अच्छी किस्म की बीज, मिट्टी-खाद और पानी के साथ कमरे का तापमान कंट्रोल करने के लिए एक एसी की जरूरत है. इसके अलावा केसर को एयरोपोनिक्स की मदद से आप घर की छत पर भी उगा सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये एयरोपोनिक्स क्या है? दरअसल बिना मिट्टी और पानी की खेती को एयरोपोनिक्स कहते हैं. केसर के लिए दिन में 20 और रात में 10 डिग्री तापमान की जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें - घर के पौधों पर लग रहे हैं कीड़े या मुरझा रहे हैं फूल, ये आसान गार्डनिंग टिप्स आ सकते हैं आपके काम

इसके अलावा केसर को उगाने के लिए इस विधि से लगभग 10 लाख की लागत आती है. क्योंकि इसकी देखरेख में कई मशीने लगती हैं जिससे पौधे को जरूरी पोषण मिल पाता है.

केसर के फायदे

रोजाना केसर का पानी पीने से चेहरे की चमक कायम रहती है साथ ही आंखों के नीचे काले धब्बे गायब हो जाएंगे. इतना ही नहीं सोरइसिस, एक्जिमा जैसी बीमारियों में भी यह लाभ पहुंचता है. इसके सेवन से पीरियड दर्द (period pain) में भी राहत मिलती है और इससे पेट की भी सेहत अच्छी बनी रहती है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.