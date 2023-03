Gardening Tips: घर पर छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं लौकी, बस फॉलो करें ये आसान टिप्स 

घर पर छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं लौकी, बस फॉलो करें ये आसान टिप्स

डीएनए हिंदी: घर में कई लोग फूल पौधों के (Best Gardening Tips) अलावा सब्जियां उगाना भी पसंद करते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और आप घर में कोई सब्जी उगाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं. जिसे आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं. दरअसल हम बात (Effective Way To Grow Bottle Gourd) कर रहे हैं लौकी की. लौकी की सब्जी लगभग हर कोई खाना पसंद करता है. इससे सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि पराठा, बर्फी और कई तरह की चीजें बनाई जाती है. लौकी खरीदने के लिए लोग सबसे पहले बाजार का ही रुख करते हैं.

लेकिन बाजारों में मौजूद लौकी में कैमिकल्स पाए जाते हैं और इसका सेवन करने से आप बीमार भी हो सकते हैं. ऐसे में आप कुछ आसान से तरीके अपनाकर लौकी घर में ही लौकी उगा सकते हैं, तो चलिए (Grow Bottle Gourd In Pots) आपको बताते हैं घर में लौकी उगाने के आसान तरीका.

बीज लगाने से पहले पानी में भिगोकर रखें

लौकी का बीज लगाने से पहले पानी में कुछ देर के लिए इसे भिगोकर रख दें और जिस मिट्टी में आप बीज लगाना चाहते हैं उसे अच्छे से फोड़कर धूप में रख दें. धूप में रखने के बाद एक मग में खाद डालकर इसे अच्छे से मिला लें और फिर मिट्टी को गमले में डालें और अगले दिन पानी में से बीज निकालकर मिट्टी के अंदर लगभग 1-2 इंच दबाकर ऊपर से मिट्टी और पानी डाल दें.

यह भी पढ़ें - घर के पौधों पर लग रहे हैं कीड़े या मुरझा रहे हैं फूल, ये आसान गार्डनिंग टिप्स आ सकते हैं आपके काम

बीज अंकुरित होने से पहले तेज धूप में रखें

इसके अलावा जबतक बीज अच्छे से अंकुरित न हो जाए उसकी अच्छे से देखभाल करें. इसके अलावा बीच अंकुरित होने से पहले गमले को तेज धूप से दूर ही रखें. लौकी के बीज को लगाने के बाद गमले के ऊपर आप थोड़ी सी घास भी रख सकते हैं. जब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाता तबतक इसमें नियमित रुप से पानी का छिड़काव करते रहें. इसके बाद जब बीज अंकुरित हो जाए तो आप घास को हटा सकते हैं.

यह भी पढ़ें - मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा, इन आसान टिप्स को अपनाने पर हो जाएगा हरा-भरा

स्प्रे करें

इसके अलावा पौधों को कीड़ों से बचाकर रखने के लिए नियमित रुप से कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव करें. इसके लिए नींबू, बेकिंग सोडा से स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इसके बाद जब पौधा 3-4 फीट बढ़ जाए तो उसके आस-पास लकड़ी लगाकर रस्सी से बांध दें. इससे पौधे को सपोर्ट मिलेगा और पौधा अच्छे से फैल पाएगा जिससे फल अधिक होंगे.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.