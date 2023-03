Gardening Tips: माइग्रेन की समस्या में रामबाण है इस एक पौधे का फूल, बेहद आसान है घर पर उगाना

माइग्रेन की समस्या में रामबाण है इस एक पौधे का फूल, बेहद आसान है घर पर उगाना

डीएनए हिंदी: आजकल लोग अपने घर या गार्डन में तरह-तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं. ये पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ आसपास का वातावरण भी शुद्ध रखते हैं (Best Gardening Tips). इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जो सेहत के लिहाज से बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. तुलसी, एलोवेरा इनमें से एक है. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं, जिसके फूल की मदद से माइग्रेन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है.

दरअसल हम बात कर रहे हैं कैमोमाइल (Chamomile Plant) पौधे के बारे में. कई लोग इस पौधे के फूल का इस्तेमाल चाय बनाने में भी करते हैं. क्योंकि, यह सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर पर ये पौधा लगाना चाहते हैं, तो इन खास बातों का (How To Grow Chamomile At Home) ध्यान रखें.

कैमोमाइल का पौधा लगाने के लिए आवश्यक सामग्री

कैमोमाइल का बीज

खाद (जैविक खाद)

गमला (मिट्टी का)

पानी

यह भी पढ़ें - घर के पौधों पर लग रहे हैं कीड़े या मुरझा रहे हैं फूल, ये आसान गार्डनिंग टिप्स आ सकते हैं आपके काम

बीज लगाने से पहले करें ये काम

-आप बीज लगाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं उसे पहले फोड़कर 1 दिन के लिए धूप में रख दें. ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद कीड़े व जंगली घास आसानी से निकल जाएंगे

-इसके बाद अगले दिन 2-3 कप खाद मिट्टी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और खाद युक्त मिट्टी को गमले में डालकर अच्छे से बराबर कर लें. इसके बाद गमले में कैमोमाइल पौधे के बीज लगभग 1-2 इंच गहरा दबाकर मिट्टी को फिर से बराबर कर दें. मिट्टी बराबर करने के बाद गमले में थोड़ा पानी डालें.

-वहीं, अगर आप इस पौधे को गमले में नहीं लगाना चाहते हैं तो जिस स्थान पर बीज लगाना चाहते हैं उस जगह की मिट्टी खोदकर एक दिन के लिए छोड़ दें. इसके बाद फिर गमले की तरह यहां भी बीज लगाएं.

-खाद के लिए इसमें जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें. क्योंकि जैविक खाद से कैमोमाइल पौधे ग्रोथ अच्छी होती है और फूल भी अधिक खिलते हैं.

यह भी पढ़ें - मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा, इन आसान टिप्स को अपनाने पर हो जाएगा हरा-भरा

कैमोमाइल का बीज लगाने के बाद करें ये काम

-गार्डन में कैमोमाइल का बीज लगाने के बाद कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, नहीं तो बीज कभी भी मर सकता है.

-जब तक कैमोमाइल का बीज अंकुरित नहीं हो जाता या फिर पौधा लग नहीं जाता है तब तक भूलकर भी गमले को तेज धूप में न रखें.

-पौधे की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए समय-समय पर मिट्टी में जैविक खाद और पानी डालते रहें.

यह भी पढ़ें- Gardening Tips: रुक गया है Plants का ग्रोथ तो अपनाएं ये आसान टिप्स, सूखे-मुर्झाए पौधों में फूंक देंगे जान

-पौधे को कीड़ों से दूर रखने के लिए समय-समय पर कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव भी करें.

-लगभग 8-9 महीने बाद पौधे के फूल खिलने लगते हैं, ऐसे में आप इसके फूलों का इस्तेमाल सेहत के लिए कर सकते हैं.

-कैमोमाइल के फूल को सेहत के लिए इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से विचार-विमर्श जरूर करें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.