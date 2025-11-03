Fridge Settings Fo Winters: तुरंत बदल लें फ्रिज की ये छोटी सी सेटिंग, वरना ज्यादा आएगा बिल और बढ़ जाएगी सफाई की सिरदर्दी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
How To Use Fridge In Winters: ठंड बढ़ते ही फ्रिज की ये सेटिंग्स तुरंत बदल देनी चाहिए, ताकि फ्रिज की लाइफ बनी रहे और बिजली का बिल भी कम आए..

Abhay Sharma

Updated : Nov 03, 2025, 08:54 PM IST

How To Use Fridge In Winters

Fridge Safety Tips In Winter Season: ठंड अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, इसके चलते फ्रिज की जरूरत भी कम लगने लगी है. कई लोग ठंड में भी फ्रिज की सेंटिग बदलते नहीं और गर्मियों की तरह ही इसका इस्तेमाल करते हैं. आपकी इस एक गलती से फ्रिज की लाइफ तो घटती ही है, साथ ही बिजली का बिल भी ज्यादा आता है.

इसके अलावा फ्रिज की साफ-सफाई की सिरदर्दी भी बढ़ जाती है. इसलिए ठंड बढ़ते ही फ्रिज की ये सेटिंग्स तुरंत बदल देनी चाहिए, ताकि फ्रिज की लाइफ बनी रहे और बिजली का बिल भी कम आए.. तो आइए जानते हैं इसके बारे में...

मौसम के हिसाब से सेट करें फ्रिज का रेगुलेटर 

ठंड में सबसे पहले फ्रिज का रेगुलेटर मौसम के हिसाब से सेट करें, क्योंकि फ्रिज को आप जितनी ज्यादा ठंडक पर सेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत होगी. बता दें कि सर्दियों में फ्रिज में ज्यादा ठंडक की जरूरत होती नहीं है, इसलिए फ्रिज में विंटर सेटिंग चालू करके रखें. फ्रिज जितनी ठंडक पर सेट होती है, उतनी तेज़ी से फ्रीज़र में बर्फ जमती है. ये आपके लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन सकती है. इसे साफ करना भी किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं होता है. 

ठंड में फ्रिज में जमी बर्फ की कैसे करें सफाई? 

ठंड में खासतौर से डायरेक्ट कूल तकनीक वाले सिंगल डोर फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि ऐसे फ्रिज अपने आप बर्फ नहीं हटा पाते है, जिसकी वजह से सर्दियों में फ्रीजर में बर्फ ज्यादा जम जाती है. इसके लिए फ्रिज के पीछे काले रंग की जाली देखकर पहचानें कि यह डायरेक्ट कूल है या नहीं. सर्दियों के दौरान हर 15 से 20 दिन में फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करना जरूरी है. 

सीजन बदलने पर जरूर कराएं सर्विस

सीजन बदलने पर फ्रिज की भी सर्विस कराना जरूरी है, आप इसकी सर्विस खुद भी कर सकते हैं. इसके लिए पहले फ्रिज को खाली करें और अच्छे से साफ करें. इसके अलावा दरवाजों पर लगी रबर और फ्रिज के पीछे की जाली को भी साफ कर लें.  फिर फ्रिज को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद करके दरवाजा खुला छोड़ दें. इससे आपकी फ्रिज की लाइफ कई साल बढ़ जाएगी.

