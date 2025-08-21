बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

Add DNA as a Preferred Source
Frequent Urination: बार-बार पेशाब आना गंभीर बीमारियों के कारण हो सकता है. आप बार-बार पेशाब जाने की समस्या से परेशान हैं तो इसे रोकने के लिए इन देसी उपायों को अपना सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 21, 2025, 06:26 AM IST

Frequent Urination Solution

Remedies to Prevent Frequent Urination: अगर आप रोज को दो बार या इससे ज्यादा पेशाब के लिए उठते हैं तो आपको बार-बार पेशाब जाने की समस्या है. इस समस्या के कारण व्यक्ति को परेशानी होती है. रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है दिन में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे व्यक्ति को सफर में भी परेशानी होती है. बार-बार पेशाब आना कई कारणों से हो सकता है उम्र बढ़ने, डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के कारण यह दिक्कत हो सकती है. आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या को दूर करने के लिए इन उपायों को अपनाना चाहिए.

बार-बार पेशाब की समस्या को इन उपायों से करें दूर

धनिया के बीज

यूरिनरी सिस्टम को दुरुस्त रखने और बार-बार पेशाब की समस्या को खत्म करने के लिए धनिया के बीजों के पानी का सेवन करें. आप धनिया के बीजों को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखें सुबह इसे छानकर पिएं. इससे आपको फायदा मिलेगा.

अश्वगंधा

अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है. आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में एक चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को मिलाकर इसका सेवन करें. यह आपकी बार-बार पेशाब आने की समस्या को रोकता है.

शतावरी

शतावरी का सेवन यूरिनरी सिस्टम को मजबूत बनाता है. आप इसका सेवन दूध के साथ कर सकते हैं. इससे बार-बार पेशाब जाने की समस्या खत्म कर सकते हैं.

शहद-आंवला

मूत्र मार्ग को स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन सी बेहतर होता है. आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है. आप आंवले के पाउडर में शहद मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं. इसका सेवन करने से आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

