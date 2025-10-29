बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

अगर आपको बार-बार प्यास लग रही है, तो यह अच्छी बात नहीं है. यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.

अच्छी सेहत के लिए खानपान के साथ ही पानी पीना बेहद ज़रूरी है. आपको रोज़ाना तीन से चार लीटर पानी पीना चाहिए. हालांकि, अगर आपको दिन भर प्यास लगती रहे, तो यह सामान्य नहीं है. ज़्यादा प्यास लगना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. इसे नज़रअंदाज़ करना और भी ज्यादा खतरनाक होता है. आइए जानें बार-बार प्यास लगने की वजह और किस बीमारी का हो सकता है संकेत...

डायबिटीज इसका सबसे आम कारण है

जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. इससे बार-बार पेशाब आता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इससे व्यक्ति को बार-बार और बहुत ज्यादा प्यास लगती है.

ये भी है डायबिटीज के लक्षण

जल्दी पेशाब आना



अचानक वजन कम होना



थकान महसूस कर रहा हूँ



फीका दिखना



ज्यादा भूख लगना

ये समस्याएं भी हो सकती हैं

डायबिटीज इन्सिपिडस

यह एक अलग स्थिति है, जिसका ब्लड शुगर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके लक्षण समान हैं. बार-बार पेशाब आना और बहुत ज्यादा प्यास लगना है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर में एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन (ADH) की कमी हो जाती है.

शरीर में पानी की कमी

अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो इसका पहला संकेत बार-बार प्यास लगना है. बॉडी में पानी की कमी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत पसीना, उल्टी या फिर दस्त के कारण हो सकता है.

किडनी की समस्याएँ

किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं. जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते, तो पानी का असंतुलन हो सकता है, जिससे बार-बार प्यास लगती है.

डॉक्टर से कब संपर्क करें

अगर आपको लगातार प्यास, बार-बार पेशाब आना, लगातार थकान या कमज़ोरी का अहसास होता है. तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और ब्लड शुगर सहित ज़रूरी जांच करवाएं. डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, जो एक बार होने के बाद जीवनभर खत्म नहीं होती. इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से