Free travel Idea: उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और साउथ तक बिना पैसा खर्च किए घूमना है? तो यहां मिलेगा फ्री में खाना और रहना

Free travel Idea In india: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और धार्मिक भी तो आपके लिए भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाकर आप मुफ्त में रहने और खाने का जुगाड़ सेट कर सकते हैं.

Where to stay in Himachal-Uttarakhand without spending Money? : घूमना-फिरना हमारी सेहत से लेकर मन तक के लिए अच्छा है, इसलिए अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर अपने परिवार या प्रियजनों के साथ ट्रिप पर जाना जरूरी है. अक्सर लोग ट्रिप पर जाने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन बजट सही न होने पर प्लान कैंसिल कर देते हैं. जब आप कहीं जाते हैं, तो यात्रा, खाने-पीने का खर्च अनिवार्य रूप से उसके साथ आता है. आज हम आपको देश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आपको रहने-खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही, यहां आप अपनी ट्रिप बिल्कुल फ्री और चिंतामुक्त होकर पूरी कर सकते हैं. आइए जानें कौन सी हैं वो जगहें.

गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, हिमाचल प्रदेश

भारत में हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है. बर्फ से भरा यह पहाड़ी इलाका और यहां की ठंडी हवा मन को शांति देती है. हर साल कई विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां घूमने आते हैं. अगर आप भी यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको यहां रहने और खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां रहने या खाने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, इसी राज्य के कुल्लू में गुरुद्वारा मणिकरण साहिब स्थित है, जहां आपका रहना और खाना मुफ्त में मुहैया कराया जाता है. यहां के लंगर में आप मुफ्त में खाना खा सकते हैं. इसके साथ ही आप तीर्थन घाटी, हणोगी माता मंदिर, खीरगंगा, बिजली महादेव मंदिर और कैसाधार समेत कई जगहों पर घूम सकते हैं.

आनंदाश्रम, केरल



इसके साथ ही अगर आप केरल घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको यहां आनंदाश्रम में रहने और खाने की सुविधा मिल सकती है. आनंदाश्रम केरल में एक आध्यात्मिक आश्रम है. इसकी स्थापना 1931 में स्वामी रामदास और माता कृष्णाबाई ने की थी. यह कासरगोड जिले के कन्हानगढ़ कस्बे में स्थित है. यहां रहने और खाने की सुविधा मुफ़्त है.

श्री रामाश्रम, तमिलनाडु

तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं. अगर आप भी यहां घूमने जा रहे हैं तो आपको यहां के श्री रामानाश्रम में मुफ्त आवास मिल सकता है. श्री रामानाश्रम यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है. यहां आप तिरुवन्नामलाई मंदिर, विरुपाक्ष गुफाएं और श्री रामानाश्रम समेत कई जगहों पर जा सकते हैं.

ईशा फाउंडेशन, तमिलनाडु

तमिलनाडु में कोयंबटूर भी घूमने के लिए एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध जगह है. अगर आप यहाँ जा रहे हैं, तो आपको ठहरने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप यहाँ जाते हैं, तो आप ईशा फाउंडेशन में मुफ़्त में रह सकते हैं. यह कोयंबटूर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है. यह सद्गुरु का एक धार्मिक केंद्र है. यहाँ आपको आदियोगी शिव की एक सुंदर और बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी.

उत्तराखंड में यहां भी मिलेगी मुफ्त में खाने रहने की व्यवस्था

भारत में कई ऐसे आश्रम हैं जहां रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है. इनमें से कुछ प्रमुख हैं: गीता भवन (ऋषिकेश), परमार्थ निकेतन (ऋषिकेश), पायलट बाबा आश्रम, इसके अलावा अलमोड़ा के डोल आश्रम (श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम) में आप योग और ध्यान के साथ फ्री में रह और खाना खा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर स्वयंसेवक के रूप में कुछ काम करने की अपेक्षा की जाती है. हरिद्वार में शांतिकुंज आश्रम में भी फ्री में ठहरने के कई विकल्प हैं और वहां लंगर में खाना भी मुफ्त मिलता है.

नोट- ध्यान रहे कि आप इन आश्रमों में कम से कम 7 दिन तक रह सकते हैं और आपको स्वयंसेवक की तरह यहां अपना योगदान भी देना होगा और साथ ही आश्रम के नियमों और गतिविधियों में भाग लेना होगा और सात्विक जीवन जीना होगा.

