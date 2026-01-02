FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Dry Lips: होंठों का रूखापन मिनटों में होगा गायब, अपनाकर देखें ये घरेलू असरदार तरीका

Dry Lips Treatment: अगर आपके होंठ बार-बार रूखे, फटे और बेजान हो जाते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू और असरदार नुस्खे अपना सकते हैं. आइए जानें इन खास देसी नुस्खों के बारे में... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 02, 2026, 09:12 PM IST

Home Remedies for Dry Lips

TRENDING NOW

Home Remedies for Dry Lips: ठंड के मौसम में कम पानी पीने, ठंडी हवा की वजह से होंठ का ड्राई होना आम है. इस समस्या में आमतौर पर लोग दिन में बार-बार लिप बाम लगाते हैं, लेकिन कुछ लिप बाम होंठों को ठीक करने के बजाय और उन्हें और ज्यादा ड्राई बना देते हैं. ऐसे में अगर आपके भी होंठ बार-बार रूखे, फटे और बेजान हो जाते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू और असरदार नुस्खे अपना सकते हैं. 

दादी-नानी के जमाने से चले आ रहे ये नुस्खे होंठों को गुलाबी, मुलायम और हेल्दी बनाए रखते हैं. इनसे किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होत है. आइए जानते हैं इन खास देसी नुस्खों के बारे में...

ऐसे करें शहद का इस्तेमाल

शहद में नेचुरल मॉइस्चर होता है, इसे रात में सोने से पहले होंठों पर लगाएं और सुबह गुनगुने पानी से धोएं. अगर रातभर लगाकर नहींं रखना चाहते तो फिर इसे 2 से 3 घंटे के बाद धो लें. आपको फायदा जरूर दिखेगा.

यह भी पढ़ें: Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

नारियल तेल

नारियल तेल ड्राईनेस को दूर कर होंठ को सॉफ्ट बनाता है. ऐसे में लिप बाम की जगह दिन में 2–3 बार इसे अपने होंठों पर हल्का सा लगाएं. बता दें कि इसमें पाए जाने वाले तत्व होंठों को काफी फायदा पहुंचाते हैं. 

चीनी और घी का स्क्रब लगाएं

होंठों पर अगर ज्यादा पपड़ी जम रही है तो ये स्क्रब आपके काम का है. इसके लिए 1 चम्मच चीनी में कुछ बूंदें घी मिलाकर हल्के हाथ से होंठों पर स्क्रब करें. इससे डेड स्किन हटेगी. ध्यान रहे चीनी एकदम से महीन होनी चाहिए, वरना इससे आपके होंठ डैमेज हो सकते हैं. 

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल त्वचा और बालों के साथ-साथ होंठों के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है. इसके इस्तेमाल के लिए एलोवेरा जेल को हर रोज होंठ पर लगाएं और फिर सोने जाएं. 

दूध की मलाई

दूध की मलाई होंठों की रंगत सुधारने और रूखापन दूर करने में फायदेमंद मानी जाती है. होंठ पर दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रात सोने से पहले ताजे दूध की मलाई को अपने होंठों पर अप्लाई करें. 

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

