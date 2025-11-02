Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

Tips To Relieve Pain: दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कई बार पैरों में भयंकर दर्द, सूजन और थकान की समस्या हो जाती है. इसे दूर करने के लिए आप यह खास आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा आजमा सकते हैं..

Tips To Relieve Pain: दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कई बार पैरों में भयंकर दर्द, सूजन और थकान की समस्या हो जाती है. ऐसे में लोगों के मन में ये यही विचार आता है कि काश कोई ऐसा चमत्कारी इलाज मिल जाए जो पैरों का सारा दर्द, सूजन और थकान पल भर में खींच ले. बता दें कि इसका इलाज आपके घर में ही मौजूद है.

यह एक ऐसा सफेद क्रिस्टल है, जो पैरों के दर्द या सूजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिटकरी की. एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में होते हैं.

सिर्फ 10 मिनट में दिखेगा असर

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप घंटों खड़े रहकर या ऑफिस में काम करके थक गए हैं और पैरों में हल्का दर्द महसूस हो रहा है तो यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले एक टब में गुनगुना या हल्का गर्म पानी लें और फिर उसमें एक छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर या फिटकरी का एक टुकड़ा डालकर घोल लें.

कितनी देर, कितना फायदा?

बता दें कि आपको अपने पैरों को इस पानी में कम से कम 10 मिनट तक डुबोकर रखना है. आपका फायदा जरूर दिखेगा. दरअसल, फिटकरी का गर्म पानी आपके पैरों की मांसपेशियों की ऐंठन और थकान को तुरंत कम करता है और इसमें मौजूद गुण पैरों की नसों को आराम देते हैं. इसके अलावा दर्द धीरे-धीरे छूमंतर हो जाता है. इसे तनाव को दूर करने का भी बेहतरीन तरीका माना जाता है.

क्या हैं इसके फायदे?

- इससे पैरों की दुर्गंध से छुटकारा मिल सकता है.

- फंगल इन्फेक्शन का भी खात्मा हो सकता है.

- इससे फटी एड़ियों की समस्या भी दूर हो सकती है.

- सूजन की समस्या दूर हो सकती है.

- इसके अलावा यह त्वचा को चमकाने में मदद करता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

