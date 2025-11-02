FacebookTwitterYoutubeInstagram
जोधपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराया तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत

माइग्रेन-सिरर्दद से राहत दिला सकते हैं ये 4 Herbal Tea, जानें बनाने का आसान तरीका

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

हॉकी की रानी बनीं दुल्हन, CA से रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग PHOTOS

सर्दियों में ये बिजनेस देंगे आपको तगड़ी कमाई, इन प्रोडक्ट्स की मांग रहती है हाई!

फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

लाइफस्टाइल

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

Tips To Relieve Pain: दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कई बार पैरों में भयंकर दर्द, सूजन और थकान की समस्या हो जाती है. इसे दूर करने के लिए आप यह खास आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा आजमा सकते हैं..

Abhay Sharma

Updated : Nov 02, 2025, 07:46 PM IST

Tips To Relieve Pain: दर्द-सूजन चुटकियों में होगा गायब, 10 मिनट के लिए ये खास चीज मिलाकर पानी में डुबोएं पैर

Foot soak in alum water for 10 minutes relieve feet pain 

Tips To Relieve Pain: दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को कई बार पैरों में भयंकर दर्द, सूजन और थकान की समस्या हो जाती है. ऐसे में लोगों के मन में ये यही विचार आता है कि काश कोई ऐसा चमत्कारी इलाज मिल जाए जो पैरों का सारा दर्द, सूजन और थकान पल भर में खींच ले. बता दें कि इसका इलाज आपके घर में ही मौजूद है.

यह एक ऐसा सफेद क्रिस्टल है, जो पैरों के दर्द या सूजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिटकरी की. एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में होते हैं.

सिर्फ 10 मिनट में दिखेगा असर

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप घंटों खड़े रहकर या ऑफिस में काम करके थक गए हैं और पैरों में हल्का दर्द महसूस हो रहा है तो यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले एक टब में गुनगुना या हल्का गर्म पानी लें और फिर उसमें एक छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर या फिटकरी का एक टुकड़ा डालकर घोल लें. 

यह भी पढ़ें: Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

कितनी देर, कितना फायदा? 

बता दें कि आपको अपने पैरों को इस पानी में कम से कम 10 मिनट तक डुबोकर रखना है. आपका फायदा जरूर दिखेगा. दरअसल, फिटकरी का गर्म पानी आपके पैरों की मांसपेशियों की ऐंठन और थकान को तुरंत कम करता है और इसमें मौजूद गुण पैरों की नसों को आराम देते हैं. इसके अलावा दर्द धीरे-धीरे छूमंतर हो जाता है. इसे तनाव को दूर करने का भी बेहतरीन तरीका माना जाता है. 

क्या हैं इसके फायदे?

- इससे पैरों की दुर्गंध से छुटकारा मिल सकता है. 
- फंगल इन्फेक्शन का भी खात्मा हो सकता है.    
- इससे फटी एड़ियों की समस्या भी दूर हो सकती है. 
- सूजन की समस्या दूर हो सकती है.
- इसके अलावा यह त्वचा को चमकाने में मदद करता है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

