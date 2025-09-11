Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Neem Karoli Baba: लक्ष्मी नारायण शर्मा से कैसे कलियुग के हनुमान बने नीम करोली बाबा, किसने दिया उन्हें ये नाम

ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां

White Hair Problem: बालों को सफेद होने से रोकने के लिए खाएं ये हेल्दी चीजें, बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से जानेंगे हाल

नेपाल में फंसे 22 तेलुगु लोगों ने की घर वापसी, आज एयरलिफ्ट से भारत लाये जाएंगे 195 लोग

बेदाग और निखरी त्वचा के लिए इस्तेमाल करें चावल का आटा, चेहरे पर आएगा ग्लो, ऐसे करें इस्तेमाल

पुलिस के गिरफ्तार करने पर नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर किया हमला

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप

T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Neem Karoli Baba: लक्ष्मी नारायण शर्मा से कैसे कलियुग के हनुमान बने नीम करोली बाबा, किसने दिया उन्हें ये नाम

लक्ष्मी नारायण शर्मा से कैसे कलियुग के हनुमान बने नीम करोली बाबा, किसने दिया उन्हें ये नाम

White Hair Problem: बालों को सफेद होने से रोकने के लिए खाएं ये हेल्दी चीजें, बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

बालों को सफेद होने से रोकने के लिए खाएं ये हेल्दी चीजें, बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से जानेंगे हाल

उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से जानेंगे हाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां

ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां

T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

White Hair Problem: बालों को सफेद होने से रोकने के लिए खाएं ये हेल्दी चीजें, बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

White Hair Prevention Foods: लोगों के बाल सफेद होने की समस्या आजकल आम हो गई है. आप बाल सफेद होने से परेशान हैं तो आप इन फूड्स को खा सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 11, 2025, 10:41 AM IST

White Hair Problem: बालों को सफेद होने से रोकने के लिए खाएं ये हेल्दी चीजें, बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

Foods to Prevent White Hair

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

White Hair Precautions: आजकल बालों के सफेद होने की समस्या लोगों के बीच आम हो गई है. हालांकि, सफेद बाल के कारण लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है. बाल सफेद होने की समस्या पोषण की कमी के कारण हो सकती है. आप बालों को काला बनाए रखने और सफेद होने से रोकने के लिए आपको इन चीजों को खाना चाहिए. इन चीजों को खाने से बालों को भरपूर पोषण मिलता है.

बालों को सफेद होने से बचाने के लिए खाएं ये चीजें

अखरोट और बादाम

इन ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड 3 होते हैं. यह बालों को पोषण देने का काम करते हैं. आप बालों की अच्छे देखभाल और इन्हें काला बनाए रखने के लिए अखरोट और बादाम का सेवन कर सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली खानी चाहिए. इससे बालों की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं. यह बालों को काला बनाए रखने में भी फायदेमंद है.

यह भी पढ़ें - बेदाग और निखरी त्वचा के लिए इस्तेमाल करें चावल का आटा, चेहरे पर आएगा ग्लो, ऐसे करें इस्तेमाल

आंवला खाने से होगा लाभ

हेयर केयर के लिए आंवला अच्छा होता है. कई हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है. आप आंवला खाने से बालों को हेल्दी रख सकते हैं.

दही और दूध खाएं

डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध-दही का सेवन सेहत के लिए अच्छा होता है. इसमें कैल्शियम और विटामिन बी12 होता है. इन्हें खाने से बालों को काला बनाए रख सकते हैं.

मछली और अंडे

आप प्रोटीन से भरपूर अंडे और मछली को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. यह बायोटिन और विटामिन डी से भरपूर होते हैं. यह बालों की ग्रोथ में मददगार होते हैं और बालों को नेचुरली काला बनाए रखते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत
IND vs UAE Highlights: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
IND vs UAE: कुलदीप-दुबे की घातक गेंदबाजी, फिर आया अभिषेक का तूफान; भारत ने 9 विकेट और 15.3 ओवर रहते जीता मैच
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE