Foods For Winter: शरीर को गर्म और सेहत को दुरुस्त रखेंगे ये 5 फूड्स, विंटर डाइट में इन चीजों को करें शामिल

Winter Diet: मौसमी बीमारियों से बचे रहने के लिए डाइट का खास ख्याल रखना होता है. सर्दियों की डाइट में इन फूड्स को शामिल करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और शरीर को गर्म रखने वाली चीजों को खाना (Winter Foods) बहुत ही जरूरी होता है. मौसमी बीमारियों से बचे रहने के लिए डाइट (Foods For Winter) का खास ख्याल रखना होता है. आज ऐसे ही फूड्स (Foods That Keep You Warm In Winter) के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप स्वस्थ रहेंगे और थकान-कमजोरी भी दूर रहेगी.

सर्दियों में इन फूड्स को खाने से शरीर रहेगा गर्म (Winter Foods That Keep You Warm)

खिचड़ी

सर्दियों में खिचड़ी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. वैसे तो खिचड़ी को बीमारों का भोजन माना जाता है. हालांकि यह सेहत के लिए एक अच्छा खाना है. सर्दियों में दाल और चावल की खिचड़ी के साथ ही बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं. इसमें अदरक और लहसुन डालकर इसे और भी फायदेमंद बना सकते हैं.

सूप पीना

सर्द मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए गर्मागर्म सूप पीना भी सेहत के लिए अच्छा होता है. मौसमी सब्जियों के साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं. सब्जियों के अलावा चिकन सूप भी ट्राई कर सकते हैं.

गाजर का हलवा

मीठे के तौर पर खाएं जाने वाला गाजर का हलवा स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी अच्छा होता है. यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. डाइट में गाजर का हलवा शामिल करना अच्छा होता है. देसी घी से बने हलवे को खाने से शरीर गर्म रहेगा.

गोंद के लड्डू

गोंद और ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डू खाना हेल्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ड्राई फ्रूट्स और गोंद के साथ बने लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं. सर्दियों में इन्हें खाने से शरीर गर्म रहता है. गोंद की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल करने से फायदा होता है.

कढ़ी

सभी लोगों को कढ़ी चावल खाना बहुत ही पसंद होता है. हालांकि यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है. कढ़ी विटामिन, मिनरल्स के साथ-साथ प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर होती है. गर्म कढ़ी पीने से जुकाम को ठीक करने में मदद मिलती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)



