17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Eye Health: लग गया है चश्मा, आंखें हो रही हैं कमजोर? अब भी मौका है डाइट में शामिल कर लें ये न्यूट्रिशन रिच फूड्स!

Nutrition For Eye Health: आज के समय में आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत आम हो गई है, लोग चश्मा लगाने या लेंस बदलने की ओर भागते हैं. लेकिन आपको बता दें कि आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान और कारगर तरीका आपकी थाली में छुपा है.. आइए जानें

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 07, 2026, 09:50 PM IST

Eye Health: लग गया है चश्मा, आंखें हो रही हैं कमजोर? अब भी मौका है डाइट में शामिल कर लें ये न्यूट्रिशन रिच फूड्स!

Nutrition For Eye Health : AI Image

Foods For Better Eyesight: आज के समय में आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत आम हो गई है, लोग चश्मा लगाने या लेंस बदलने की ओर भागते हैं. नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार, चश्मा तो समस्या का समाधान है, लेकिन असली सुरक्षा पोषक तत्वों से मिलती है. संतुलित और पोषणयुक्त आहार न केवल दृष्टि को मजबूत बनाता है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ आने वाली आंखों की कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करता है. ऐसे में रोजाना इन चीजों को थाली में शामिल करने से आंखों की सेहत लंबे समय तक बनी रह सकती है. हालांकि अगर आंखों में कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. 

आंखों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत

आंखों के लिए चश्मा जरूरी हो सकता है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है. इन चीजों में विटामिन ए, सी, ई, जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड और ल्यूटिन जैसे तत्व आंखों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, रेटिना को मजबूत बनाते हैं और मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनरेशन जैसी समस्याओं से बचाते हैं.

यह भी पढ़ें: 4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training

नेशनल हेल्थ मिशन लोगों को जागरूक कर रहा है कि रोजाना की थाली में कुछ खास चीजें शामिल करके आंखों की देखभाल घर पर ही की जा सकती है. ऐसे में आंखों के लिए थाली में कुछ पौष्टिक चीजों को जरूर से शामिल करें.

इन चीजों को डाइट में करें शामिल

रोजाना गाजर खाएं, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए (बीटा-कैरोटीन) होता है, जो रात में दिखाई देने की क्षमता बढ़ाता है और आंखों की झिल्ली को स्वस्थ रखता है. इसे कच्चे सलाद में, जूस में या सब्जी के रूप में खाएं. हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जिनमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये रेटिना की सुरक्षा करते हैं और उम्र से जुड़ी आंखों की बीमारियों को रोकते हैं.

इनके साथ ही बादाम भी सीमित मात्रा में रोजाना खाएं. बादाम में विटामिन ई भरपूर होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है. रोजाना 5 से 10 बादाम भिगोकर या सीधे खाना फायदेमंद है. वहीं, आंवला, संतरे और अन्य खट्टे फल कीवी, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है. यह आंखों के आसपास की रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है और मोतियाबिंद का खतरा कम करता है.

इसके अलावा, अंडा, मछली, अलसी के बीज या अखरोट खाएं, जिनसे ओमेगा-3 मिलेगा. ये आंखों की रोशनी को तेज रखने और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं. इनपुट आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है.  अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम
