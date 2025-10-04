Foods For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर देंगे ये 5 फूड्स, ब्लड सर्कुलेशन के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी
लाइफस्टाइल
आज के समय में खराब दिनचर्या और खानपान की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है. नसों में जमा गंदगी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर जानलेवा साबित हो रही है.
हमारी व्यस्तता से भरे लाइफस्टाइल और खापान की वजह से हमारी नसों में जमा गंदगी हार्ट को प्रभावित करती है. इसकी वजह से नसों में ब्लड फ्लो कम होने लगता है. वहीं ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है. इसकी वजह एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. एक बार ऐसा होने पर, मरीज़ों को ब्लड प्रेशन से लेकर स्ट्रोक और यहां तक कि दिल के दौरे का भी ख़तरा कई गुणा बढ़ जाता है.
अच्छी बात यह है कि हम कुछ ख़ास खानपान में बदलाव करके इन ख़तरों से मज़बूती से बच सकते हैं, जिनका हमारी नसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शुरुआती क्षति को भी उलट सकते हैं. 5 चीजें ऐसी है, जिन्हें डाइट में शामिल कर बैड कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी हो जाएगी. नसों में जमा गंदगी बाहर होगी और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा.
ओट्स में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं. अमेरिका स्थित नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए प्रयोगों के अनुसार, नियमित रूप से ओट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल 5 से 7 प्रतिशत कम होता है. ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकेन्स धमनियों में जमा प्लाक को साफ़ करने में मदद करते हैं, साथ ही समय के साथ शरीर के पाचन तंत्र को भी मज़बूत करते हैं, जिससे रक्त शर्करा के स्तर और हमारे हृदय स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
सहजन या ड्रमस्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर है. इसके स्वस्थ पोषक तत्व हृदय संबंधी सहायता को बढ़ावा देते हैं. सहजन में पाए जाने वाले प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक क्वेरसेटिन है, जो शरीर में सूजन के खतरे को कम करता है, रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है. सहजन का दैनिक सेवन ऑक्सीडेटिव तनाव को रोककर हमारी धमनियों को साफ करने में मदद कर सकता है.
अखरोट अल्फा-लिनोलेनिक एसिड का सबसे समृद्ध स्रोत है, जो एक स्वास्थ्यवर्धक ओमेगा-3 फैटी एसिड है और धमनियों की सफाई और शरीर के एलडीएल स्तर को कम करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है. यह एसिड सूजन और रक्तचाप की जटिलताओं से भी लड़ता है.
मेथी के बीजों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो लोग नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल बेहतर होता है और उनके हृदय स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं.
भारतीय घरों में आमतौर पर मिलने वाला कढ़ीपत्ता सिर्फ़ खाने को सजाने या उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए ही नहीं है. यह हृदय स्वास्थ्य का एक ज़रिया है, जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर है, जो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को कम करने, सूजन को कम करने और शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
