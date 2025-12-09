FacebookTwitterYoutubeInstagram
भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की | जापान के आओमोरी में 7.5 तीव्रता का भूकंप, भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में बिजली गुल

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Bad Food For Teeth: आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर

आज के समय में बच्चे ही नहीं कई बड़े लोग भी कैविटी के शिकार हैं. कैविटी न सिर्फ आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती है. यह मुंह बैक्टीरिया होने की वजह से पेट तक को प्रभावित करता है.ऐसे में जाने कौन से फूड्स खाने से बचना चाहिए.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 09, 2025, 08:41 AM IST

Bad Food For Teeth: आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर
जब हम दांतों की कैविटी के बारे में सोचते हैं या किसी को बताते हैं तो हममें से ज़्यादातर लोग तुरंत मिठाइयों को दोष देते हैं, लेकिन असल तस्वीर कहीं ज़्यादा जटिल है. डेंटल एक्सपर्ट्स की मानें तो कैविटी की वजह मिठाई के अलावा भी कई चीजें हैं. "दांतों की सड़न या कैविटी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण होती है, जो हमारे खाने में मौजूद चीनी को खाकर एसिड बनाते हैं जो समय के साथ दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं." आप किस तरह का खाना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं और आपकी रोज़ाना मुंह की देखभाल की आदतें, ये सभी कैविटी बनने में अहम भूमिका निभाते हैं. आइए जानते हैं कैविटी की वजह...

ये फूड्स हैं कैविटी की वजह

एक्सपर्ट्स के अनुसार "चिपचिपे और मीठी चीजें सबसे बड़े दोषियों में से एक हैं. इनमें चॉकलेट, कैंडी, कैरेमल और यहां तक कि किशमिश जैसे सूखे मेवे भी लंबे समय तक दांतों से चिपके रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है. वे आगे कहते हैं कि ब्रेड, चिप्स और बिस्कुट जैसी चीजों का ज्यादा सेवन भी कैविटी को बढ़ावा देता है.

मीठी ड्रिंक्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा ख़तरा मीठा खाने से ही नहीं, मीठी ड्रिंक्स से भी है. इनमें "कार्बोनेटेड ड्रिंक्स , पैकेड जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक और यहां तक कि कुछ 'हेल्थ ड्रिंक्स' भी शामिल हैं, जिनमें चीनी का लेवल हाई और पीएच लेवल कम होता है. ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. ये पेय न सिर्फ़ दांतों को चीनी से भिगोते हैं, बल्कि अपनी अम्लीयता के कारण इनेमल को भी नुकसान पहुंचाते हैं. दिन भर बार-बार घूंट-घूंट पीने से नुकसान और बढ़ जाता है.

रोज़मर्रा के खानपान में छिपी है शुगर

"स्वादिष्ट दही, केचप, एनर्जी बार और कई नाश्ते के शामिल फूड्स में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है." यहां तक कि नुकसानदायक नहीं दिखने वाले सॉस और मसाले भी एसिड बनाने में योगदान दे सकते हैं. वह मरीजों को सलाह देते हैं कि वे "छिपी हुई चीनी" को पहचानने के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ें लें.

इन फूड्स को डाइट में करें शामिल

डॉक्ट्स बताते हैं कि हमारे पास दांतों को मजबूत और कैविटी से बचाये रखने के कई सारे विकल्प भी मौजूद हैं. इनमें "सेब, खीरा और गाजर जैसे कुरकुरे फल और सब्ज़ियां शामिल हैं, जो लार के प्रवाह को बढ़ाने और दांतों को प्राकृतिक रूप से साफ़ करने में मदद करती हैं. वहीं पनीर और सादा दही जैसे डेयरी उत्पाद ज़रूरी कैल्शियम और फॉस्फेट प्रदान करते हैं, जो दांतों के इनेमल को मज़बूत बनाते हैं. मेवे, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी का सेवन भी बेहतर मौखिक स्वास्थ्य में सहायक होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

