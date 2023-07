Food For Better Sleep: करवट बदलते कटती है रात, नहीं आती नींद? सोने से पहले खाकर देखें ये चीजें

Food For Good Sleep: अगर आपको रात में नींद न आने की समस्या है तो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें. इससे नींद ना आने की समस्या दूर होगी...

डीएनए हिंदी: अच्छी सेहत के लिए खानपान के साथ भरपूर नींद की भी जरूरत होती है. लेकिन, आजकल लोगों में नींद ना आने की समस्या बढ़ रही है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल. आजकल घंटों फोन में बिजी रहने और कई तरह के अन्य गैजेट के इस्तेमाल से भी नींद (Food For Good Sleep) प्रभावित होती है. इससे नींद समय पर नहीं आती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से तो फायदेमंद है ही, साथ ही इसके सेवन से गहरी नींद भी (Sleep Disorder) आती है. ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर लेंगे तो आपकी (Food For Better Sleep) बिगड़ी हुई स्लीप सायकिल दोबारा से पटरी पर आ जाएगी. यानी इससे आपको बेहतरीन नींद आएगी. आइए जानते हैं इन सुपरफूड्स के बारे में...

बादाम (Almond Food For Better Sleep)

जब भी याद्दाश्त बढ़ाने वाली चीजों की बात आती है तो बादाम का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं? ये अच्छी नींद कोे लिए भी फायदेमंद है. जी हां, जिन लोगों को रात में नींद ना आने की समस्या है उन्हें बादाम जरूर खाना चाहिए. ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि कितने बादाम खाने चाहिए तो आपको बता दें कि सोने से पहले 2 बादाम खा सकते हैं. इससे आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह उठने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

दूध (Milk Food For Better Sleep)

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है. दूध पीने के कई फायदे हैं, इतना ही नहीं कैल्शियम से भरपूर दूध नींद की समस्या को भी कम करता है. जी हां, आपने कई तरह कई लोगों को हल्दी वाला दूध पीते हुए देखा होगा. दरअसल हल्दी दूध की शक्ति और बढ़ा देता है. ऐसे में अगर आपको नींद की समस्या है तो रात में सोते समय हल्दी वाला दूध पिएं. बता दें की सोने से करीब 30 मिनट पहले हल्दी वाला दूध पीने से अच्छी नींद आती है. आज से ही रोजाना दूध पीना शुरू कर दें.

फिश (Fish Food For Better Sleep)

आपको शायद पता न हो लेकिन फिश खाने से भी नींद की समस्या में सुधार होता है. बता दें कि मछली में विटामिन-डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि नींद की समस्या को कम करने में मदद करता है. साथ ही इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों की समस्या दूर होती है. ऐसे में अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं और नींद की समस्या से परेशान रहते हैं, तो अपनी डाइट में मछली शामिल करें. इससे आपकी नींद ना आने की समस्या दूर होगी.

केला (Banana For Food For Better Sleep)

बता दें कि केले में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है. साथ ही बॉडी को मजबूत बनाने वाला ये फल नींद की समस्या में भी काफी फायदेमंद होता है. रोजाना सुबह केले को खाने से नींद की समस्या से छुटकारा मिलता है और गहरी नींद आने लगती है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो केले का सेवन जरूर करें. इससे आपकी नींद ना आने की समस्या दूर होगी और आप चैन की नींद सो पाएंगे.

