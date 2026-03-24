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धुरंधर ने छेड़ा पुराना जख्म: आखिर बलूचों से क्यों घबराता है पाकिस्तान? दुनिया के सामने खुल रही है सच्चाई

आपने यकीनन फ़िल्म धुरंधर में देखा होगा कि पाकिस्तानी लोग बलूच लोगों के प्रति कितनी नफ़रत रखते हैं, लेकिन यह महज एक फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत है. पर आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान बलूच लोगों से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है?

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 24, 2026, 10:30 AM IST

धुरंधर ने छेड़ा पुराना जख्म: आखिर बलूचों से क्यों घबराता है पाकिस्तान? दुनिया के सामने खुल रही है सच्चाई

Why does Pakistan hate the Baloch? Photo: AI

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आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर - 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. 18 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर' 443 करोड़ रुपये की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इन सबके बीच, इस फिल्म में बलूच लोगों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. तो पाकिस्तान में रहने वाले बलूच लोग कौन हैं? पाकिस्तान के साथ उनका क्या रिश्ता है? बलूच लोग पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी यहां दी गई है.
 
बलूच लोग दक्षिण-पश्चिम एशिया के बलूचिस्तान क्षेत्र का एक प्राचीन जातीय समूह हैं, जो तीन देशों - ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान  की सीमाओं पर रहते हैं. यहां के लोगों की एक अनूठी भाषा और संस्कृति है जिसे 'बलूची' कहा जाता है. हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं, इतिहासकारों का मानना ​​है कि वे कैस्पियन सागर क्षेत्र से ईरानी पठार के रास्ते पलायन कर आए थे.
  
फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई कहानी जब असल जिंदगी से जुड़ती है, तो बहस गहरी हो जाती है. हाल ही में Dhurandhar 2 को लेकर उठे सवालों ने बलूच समुदाय की उस हकीकत को सामने ला दिया है, जिसके बारे में आम लोग कम ही जानते हैं. आखिर ये बलूच कौन हैं और पाकिस्तान के साथ उनका विवाद क्यों इतना पुराना और जटिल है?

बलूच कौन हैं और कहां रहते हैं? 

बलूच एक प्राचीन जातीय समुदाय है, जो मुख्य रूप से Balochistan क्षेत्र में रहता है. यह इलाका Pakistan, Iran और Afghanistan की सीमाओं में फैला हुआ है. इनकी अपनी अलग भाषा ‘बलूची’ और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है. इतिहासकार मानते हैं कि इनकी जड़ें ईरानी पठार से जुड़ी हुई हैं, जहां से ये समुदाय समय के साथ इस क्षेत्र में आकर बस गया. आज भी ये लोग अपनी परंपराओं और जीवनशैली को मजबूती से बनाए हुए हैं.

1947 के बाद क्या हुआ: विवाद की असली शुरुआत  

भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय बलूचिस्तान के कुछ हिस्से स्वतंत्र रहना चाहते थे. खासतौर पर कलात रियासत (Kalat State) ने अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश की. हालांकि, 1948 में इस क्षेत्र का पाकिस्तान में विलय हुआ, जिसे लेकर बलूच नेताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं थी. यहीं से असंतोष की नींव पड़ी, जो धीरे-धीरे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गई.

संसाधनों से भरपूर, लेकिन विकास से दूर क्यों? 

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और देश के कुल भूभाग का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा घेरता है. यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, सोना और तांबा से समृद्ध माना जाता है. इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिलता. उनका मानना है कि देश के अन्य हिस्से, खासकर पंजाब, इनसे ज्यादा लाभ उठाते हैं. यही आर्थिक असमानता उनके असंतोष को और गहरा करती है. एक अतिरिक्त पहलू यह भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के मामले में यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है, जिससे लोगों में उपेक्षा की भावना बढ़ती है.

 विरोध, विद्रोह और बढ़ती वैश्विक चिंता 

समय के साथ यह असंतोष विरोध और फिर विद्रोह में बदल गया. कई बलूच संगठन अलग राज्य की मांग कर रहे हैं. कुछ घटनाओं में सुरक्षा बलों और स्थानीय समूहों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं. पिछले कुछ वर्षों में बलूच कार्यकर्ताओं और युवाओं के कथित रूप से लापता होने के मामलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाई है. मानवाधिकार संगठनों ने भी इन मुद्दों को उठाया है, जिससे यह मामला सिर्फ एक देश का आंतरिक विषय नहीं रहा.

फिल्मों से बढ़ी चर्चा: क्या बदलेगी सोच? 

Dhurandhar 2 जैसी फिल्मों ने इस मुद्दे को आम दर्शकों तक पहुंचाया है. जहां पहले यह विषय सीमित दायरे में था, वहीं अब यह जनचर्चा का हिस्सा बन रहा है. फिल्में अक्सर समाज का आईना होती हैं, और इस मामले में भी उन्होंने एक अनदेखे पक्ष को सामने लाने का काम किया है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी जटिल राजनीतिक मुद्दे को समझने के लिए केवल फिल्मों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता.

इतिहास, पहचान और संघर्ष की जटिल कहानी 

बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पहचान, संसाधन और अधिकारों से जुड़ा हुआ है. यह एक ऐसी कहानी है, जिसमें इतिहास की परतें, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितताएं एक साथ दिखाई देती हैं. इस पूरे घटनाक्रम से यह समझ आता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास और स्थिरता तभी संभव है, जब वहां के लोगों को बराबरी और सम्मान का एहसास हो.

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