Devendra Fadnavis ने अक्षय कुमार को बताया संतरा खाने का तरीका, कहा- केवल नागपुर...

Akshay Kumar Asks Devendra Fadnavis Orange Eating Technique: बॉलीवुड के सुपरस्टार खिलाड़ी अक्षय कुमार ने FICCI फ्रेम्स के 25वें संस्करण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस का दिलचस्प और हल्के-फुल्के अंदाज में इंटरव्यू लिया. अक्षय कुमार ने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि ये उनकी जिंदगी का दूसरा मौका है जब वह किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं. उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस के साथ इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने हंसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि वह आम कैसे खाते हैं और इस सवाल पर काफी मजाक उड़ाया गया था. लेकिन मैं सुधरने वाला नहीं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको संतरे पसंद हैं?''

अक्षय कुमार का सवाल: देवेंद्र फडणवीस कैसे खाते हैं संतरा?

अक्षय कुमार के इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "बिल्कुल, संतरे बहुत अच्छे लगते हैं. इसके बाद अक्षय ने उनसे पूछा कि वह संतरे को कैसे खाते हैं, छीलकर या फिर जूस निकालकर. इस पर फडणवीस ने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ''मैं आपको नई पद्धति बताता हूं. संतरे को छीले बिना, उसको दो भागों में बांट दो और उसके ऊपर नमक डालें और फिर आम की तरह चूसकर खाओ. इससे स्वाद दोगुना हो जाता है. ये तरीका सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, जो नागपुर से हैं.'' इसपर अक्षय कुमार ने संतरे खाने के इस तरीके को आजमाने की बात कही.

इस बीच अक्षय ने एक और दिलचस्प सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वह एक अभिनेता हैं, और जब भी किसी राजनेता को देखते हैं, तो उनसे प्रेरित होते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे कभी किसी फिल्म या अभिनेता से प्रेरित हुए हैं? इस सवाल पर फडणवीस ने बड़ी ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा कि कई फिल्में हैं, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसने उन्हें प्रभावित भी किया और परेशानी में भी डाल दिया, वो फिल्म थी 'नायक'.

फिल्म नायक से हुए थे प्रभावित

फडणवीस ने कहा, ''फिल्म 'नायक' में अनिल कपूर ने एक दिन के मुख्यमंत्री बनकर जितने काम कर दिए, उसने लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ा दीं. जब भी मैं कहीं जाता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप 'नायक' जैसा काम क्यों नहीं करते?'' उन्होंने आगे अक्षय कुमार से अनिल कपूर से मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, "एक बार जब मेरी मुलाकात अनिल कपूर से हुई, तो मैंने उनसे कहा, 'आप 'नायक' और हम 'नालायक'... ऐसा लोगों को लगने लगा है. आपने एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे कर दी?'" फडणवीस ने माना कि फिल्म ने एक बेंचमार्क सेट करने का काम किया है.

