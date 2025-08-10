Twitter
Advertisement
Headlines

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव

अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी

Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें

MPPSC FSO 2025: मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी अफसर के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, mppsc.mp.gov.in पर ऐसे करें अप्लाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार

वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी

वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

Weight Loss Remedies: वजन कम करने के लिए लोग घंटों एक्सरसाइज करते हैं और खाना तक छोड़ देते हैं लेकिन आप इन सब से अलग मेथी के दानों की मदद से वजन कम कर सकते हैं. चलिए आपको इस नुस्खे के बारे में बताते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 10, 2025, 01:53 PM IST

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

Weight Loss

TRENDING NOW

Methi Seeds for Weight Loss: वजन कम करने के लिए लोग घंटों जिम करते हैं और खूब पसीना बहाते हैं. कई लोग डाइटिंग के नाम पर खाना तक छोड़ देते हैं लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं मिलता है. आप वजन कम करने के लिए मेथी के दानों का पानी पी सकते हैं. यह सेहत के लिए और भी कई तरह से फायदेमंद होता है. चलिए आपको इसके सेवन के तरीके और फायदों के बारे में बताते हैं.

ऐसे करें मेथी के दानों के पानी का सेवन

मेथी के दानों का पानी बनाने के लिए रात को एक कप पानी में मेथी के दानों को भिगोकर रखें. सुबह इस पानी को हल्दी आंच पर गर्म कर लें. गर्म होने के बाद इस पानी को छानकर इसमें नींबू का रस मिक्स करके पिएं. ऐसा करने से आपको कई फायदे मिलेंगे.

मेथी के दानों का पानी पीने के फायदे

वजन कम करने के लिए

मेथी के दानों में फाइबर होता है जो भूख को कम करने में मदद करता है. इससे पेट भरा हुआ लगता है. ऐसे में आप ओवरईटिंग से बचते हैं और कम खाने से वजन कम होता है. इससे मेटाबॉल्जिम को बढ़ावा मिलता है और फैट कम होता है.

डायबिटीज, अस्थमा समेत खांसी-जुकाम तक में फायदेमंद है दूधी घास, जानें फायदे और इस्तेमाल

पाचन के लिए

बेहतर पाचन के लिए यह पानी पीना अच्छा होता है. इससे स्वच्छ बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है और पाचन में सुधार होता है. कब्ज, गैस और अपच से छुटकारा मिलता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मेथी के दानों का पानी पीना अच्छा होता है. यह कोलेस्ट्रॉल कम कर ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है और हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है.

डायबिटीज के लिए

हाई ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने में मेथी के दानों का पानी लाभकारी होता है. इसे पीने से टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से बचे रहते हैं. इसके साथ ही यह स्किन और बालों के लिए भी अच्छा होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार
वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी
वो शौक जो बना जुनून और रच दिया इतिहास, जानें फैक्ट्री वर्कर से स्पेस वॉरियर बनीं दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी
इन 4 महीने में जन्मे वहां से सोचते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, लीक से हटकर करते हैं काम
इन 4 महीने में जन्मे वहां से सोचते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, लीक से हटकर करते हैं काम
सपनों में ऐसी जगहें कैसे दिखती हैं जहां हम कभी गए ही नहीं होते? क्या है ये ड्रीम सीक्रेट?
सपनों में ऐसी जगहें कैसे दिखती हैं जहां हम कभी गए ही नहीं होते? क्या है ये ड्रीम सीक्रेट?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE