प्रोफेशनली सक्सेस के बाद मन रहता है भारी? तो जानिए क्या है वजह और कैसे मिलेगी मेंटल फिटनेस

Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-श्रेयस की वापसी, इस खिलाड़ी को भी मिला मौका

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें

Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

लाइफस्टाइल

प्रोफेशनली सक्सेस के बाद मन रहता है भारी? तो जानिए क्या है वजह और कैसे मिलेगी मेंटल फिटनेस

कई बार ऐसा होता है कि आप करियर में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन मेंटल पीस या सेटिस्फेक्शन की कमी बनी रहती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो चलिए लाइफ एंड बिजनेस कोच स्नेह देसाई से जानें ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है?

ऋतु सिंह

Updated : Jan 03, 2026, 08:10 PM IST

प्रोफेशनली सक्सेस के बाद मन रहता है भारी? तो जानिए क्या है वजह और कैसे मिलेगी मेंटल फिटनेस

Life & Business Coach Sneh Desai told What to do when your mind feels heavy

अक्सर लोग यह कहते सुनाई देते हैं “सब कुछ ठीक है, नौकरी है, पैसा है, पहचान है… फिर भी मन खुश नहीं रहता.” अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अकेले नहीं हैं. भारत में बड़ी संख्या में लोग करियर के मोर्चे पर सफल होने के बावजूद मानसिक शांति और संतुष्टि की कमी महसूस कर रहे हैं. बदलती जीवनशैली, लगातार बढ़ता काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने इस समस्या को और गहरा बना दिया है.

सफलता और मानसिक संतुलन दो अलग-अलग चीज़ें

लाइफ और बिज़नेस कोच स्नहे देसाई का मानना है कि करियर की सफलता और मानसिक संतुलन दो अलग-अलग चीज़ें हैं. केवल प्रोफेशनल उपलब्धियां इंसान को संतुष्ट नहीं कर पातीं, जब तक उसके विचार स्पष्ट न हों, भावनाएं संतुलित न हों और जीवन में उद्देश्य की भावना न हो. यही वजह है कि हाल के वर्षों में भारत में आत्म-विकास और पर्सनल डेवलपमेंट जैसे विषयों को लेकर लोगों की रुचि तेज़ी से बढ़ी है.

क्यों बढ़ रही आत्म विकास से जुड़े वर्कशॉप

कॉरपोरेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग से जुड़े लोग अब यह समझने लगे हैं कि लगातार तनाव में काम करना लंबे समय तक नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए लोग ऐसे तरीकों की तलाश कर रहे हैं, जो उन्हें खुद को बेहतर ढंग से समझने, सोच के पैटर्न को बदलने और जीवन में संतुलन लाने में मदद करें. इसी कारण आत्म-विकास से जुड़े कोर्स, वर्कशॉप और कोचिंग कार्यक्रमों की संख्या में लगातार इज़ाफा देखा जा रहा है.

क्यों सफलता के बाद भी महसूस होती है असंतुष्टी

इस विषय पर बात करते हुए लाइफ और बिज़नेस कोच स्नेह देसाई यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समस्या अक्सर बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है. उनके अनुसार, जब इंसान की सोच, आदतें और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, तो वह सफलता पाने के बाद भी असंतुष्ट महसूस करता है. वे मानते हैं कि वास्तविक बदलाव केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है.

कैसे मिलती है मेंटल फिटनेस

स्नेह देसाई पिछले करीब 26 वर्षों से लोगों को जीवन और व्यवसाय से जुड़े फैसलों में मार्गदर्शन देते आ रहे हैं. उनका काम सोच के पैटर्न, आत्म-जागरूकता, आदतों में बदलाव, आत्म-अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे पहलुओं पर केंद्रित रहा है. वे भारतीय दर्शन जैसे ध्यान, योग और भगवद गीता से मिले जीवन मूल्यों को आधुनिक जीवन की व्यावहारिक चुनौतियों से जोड़कर देखने पर ज़ोर देते हैं.

क्यों जरूरी है ऐसे वर्कशॉप में जाना?

इसी सोच के तहत उनके कुछ कार्यक्रम अनुभव आधारित भी रहे हैं, जिनमें प्रतिभागियों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर मिलता है. उदाहरण के तौर पर, एवरेस्ट बेस कैंप जैसी चुनौतीपूर्ण यात्राओं को मानसिक मजबूती, धैर्य और आत्म-विश्वास विकसित करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है. जानकारों के अनुसार, इस तरह के अनुभव व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.

वास्तविक बदलाव केवल सुनने या पढ़ने से नहीं...
स्नेह देसाई का कार्य मुख्य रूप से सोच के पैटर्न, निर्णय प्रक्रिया, आत्म-जागरूकता, आदतों में बदलाव, आत्म-अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे विषयों पर केंद्रित रहा है. वे मानते हैं कि वास्तविक बदलाव केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है. इसी सोच के तहत उनके कुछ कार्यक्रम अनुभव आधारित सीख पर भी आधारित रहे हैं, जिनमें प्रतिभागियों को चुनौतीपूर्ण गतिविधियों और यात्राओं का हिस्सा बनाया गया. इनमें एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक जैसी यात्राएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मानसिक मजबूती, आत्म-विश्वास और धैर्य को विकसित करना बताया जाता है.

स्नेह देसाई लेखक और उद्यमी भी हैं और अब तक वे 12 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें जीवन, सोच, आत्म-विकास और वित्तीय जागरूकता से जुड़े सब्जेक्ट्स शामिल हैं. उनकी किताबों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि पाठकों को इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इसके अलावा वे विभिन्न संगठनों, व्यवसायों और उद्यमियों को लक्ष्य निर्धारण, निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व विकास से जुड़े मार्गदर्शन भी प्रदान करते रहे हैं. उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है

खराब खान-पान और असंतुलित जीवनशैली मानसिक तनाव का बनती है कारण

हेल्थ और न्यूट्रिशन कोच शिवांगी देसाई के अनुसार मानसिक संतुलन के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी अब आत्म-विकास का अहम हिस्सा माना जा रहा है. खराब खान-पान और असंतुलित जीवनशैली मानसिक तनाव को और बढ़ा सकती है. फिट भारत मिशन से जुड़े प्रयासों के तहत संतुलित आहार और स्वस्थ दिनचर्या पर ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

कुल मिलाकर, भारत में आत्म-विकास अब केवल एक ट्रेंड नहीं रह गया है, बल्कि एक ज़रूरत बनता जा रहा है. लोग यह समझने लगे हैं कि असली सफलता वही है, जिसमें करियर, मानसिक शांति और व्यक्तिगत जीवन—तीनों में संतुलन हो. अगर करियर में आगे बढ़ने के बावजूद मन में खालीपन महसूस हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि भीतर झांकने और खुद पर काम करने की ज़रूरत है. सही मार्गदर्शन, आत्म-जागरूकता और नियमित अभ्यास के ज़रिए इस असंतुलन को धीरे-धीरे ठीक किया जा सकता है.

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें
Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
