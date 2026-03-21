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Feeling Low: 24x7 कनेक्टेड, फिर भी हर वक्त लो क्यों फील करती है आज की जनरेशन? स्टडी में सामने आई वजह

Gen Z Feeling Low: हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार, डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं के दिमाग और खून की कोशिकाएं आराम के समय तो ऊर्जा बना लेती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उतनी ऊर्जा नहीं बना पाती हैं. यही असंतुलन लगातार थकान, लो फील और मोटिवेशन की कमी की बड़ी वजह बन सकता है...  

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Abhay Sharma

Updated : Mar 21, 2026, 03:06 PM IST

Feeling Low: 24x7 कनेक्टेड, फिर भी हर वक्त लो क्यों फील करती है आज की जनरेशन? स्टडी में सामने आई वजह

Feeling Low (AI Image)

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Gen Z Feeling Low: आपने अक्सर आपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज मैं लो फील कर रहा हूं, आज काम में मन नहीं लग रहा है. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आज की युवा पीढ़ी बिना किसी बड़ी वजह के भी हर समय थकी हुई और 'लो' क्यों महसूस करती है? आपके इस सवाल का जवाब मिल गया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के The University of Queensland के शोधकर्ताओं की एक नई स्टडी में इसका चौंकाने वाला कारण सामने आया है. 

Translational Psychiatry में प्रकाशित इस रिसर्च के अनुसार, डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं के दिमाग और खून की कोशिकाएं आराम के समय तो ऊर्जा बना लेती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उतनी ऊर्जा नहीं बना पाती हैं. यही असंतुलन लगातार थकान, लो फील और मोटिवेशन की कमी की बड़ी वजह बन सकता है.  

क्या कहती है स्टडी?

शोधकर्ताओं को स्टडी से पता चला है कि अवसाद के शिकार युवाओं के मस्तिष्क और रक्त कोशिकाएं एक असामान्य पैटर्न में काम करती हैं. शोधकर्ता रोजर वरेला के मुताबिक- 

जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं, तब उनकी कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा ऊर्जा बनाती हैं. लेकिन जैसे ही शरीर को तनाव या किसी काम के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उनकी कोशिकाएं उतनी ऊर्जा बढ़ा नहीं पाती हैं. आसान भाषा में समझें तो, शरीर गलत समय पर ज्यादा ऊर्जा बनाता है और सही समय पर कम. इसी असंतुलन की वजह से डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं में हर समय थकान रहना, काम करने का मन न होना (मोटिवेशन की कमी)जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. 

यह भी पढ़ें: हरीश राणा का न्यूट्रिशन बंद-जांचें रुकीं, जानिए मौत की तरफ ले जाती ये प्रक्रिया अभी और कितनी मुश्किल भरी होगी

कैसे हुई ये स्टडी?

18 से 25 साल के 18 ऐसे युवाओं को शामिल किया, जो डिप्रेशन से पीड़ित थे. उनके दिमाग (ब्रेन) के स्कैन और खून के सैंपल को बहुत ध्यान से जांचा गया. इसके बाद, इन युवाओं के डेटा की तुलना उन लोगों से की गई, जिन्हें डिप्रेशन नहीं था. स्टडी की मुख्य लेखिका Susannah Tye के मुताबिक, यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन से जूझ रहे युवाओं के दिमाग और खून में थकान से जुड़े अणुओं (मॉलिक्यूल्स) के पैटर्न को सीधे तौर पर समझा है. आसान भाषा में कहें तो इस रिसर्च ने यह दिखाया कि डिप्रेशन सिर्फ सोच या भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर ऊर्जा और थकान से जुड़ी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है. 

लंबे समय की समस्याओं का मिलेगा संकेत

इस स्टडी से यह समझ आता है कि डिप्रेशन की शुरुआत में ही शरीर की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा काम करने लगती हैं. यानी शुरुआत में शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जो आगे चलकर लंबे समय की समस्याओं की वजह बन सकता है. शोध के अनुसार, थकान (Fatigue) डिप्रेशन का एक ऐसा आम लक्षण है, जिसका इलाज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. 

भविष्य के लिए नई उम्मीद

यह रिसर्च मेडिकल फील्ड के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है. इससे डिप्रेशन का पहले ही पता लगाने में मदद मिल सकती है. साथ ही, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग और बेहतर इलाज (Personalised Treatment) तैयार किया जा सकता है.  आसान भाषा में कहें तो, अब उम्मीद है कि लोगों को समय रहते सही इलाज मिलेगा और वे इस बीमारी से जल्दी बाहर निकल पाएंगे. 

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