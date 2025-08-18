'Add DNA as a Preferred Source'
MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक

Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी

शरीर में लिवर को नुकसान होने के कुछ हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर रात में, जिनका पता लगाया जा सकता है. लिवर की बीमारियों की पहचानकर इन्हें रोका जा सकता है. 

नितिन शर्मा

Updated : Aug 18, 2025, 08:02 AM IST

Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी

फैटी लिवर को नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर बीमारी (NAFLD) के नाम से जाना जाता है. यह एक साइलेंट बीमारी है. इसकी वजह यह धीरे-धीरे और बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के विकसित होती है. यह समझना ज़रूरी है कि फैटी लिवर रोग के शुरुआत में कोई गंभीर संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन शरीर में लिवर की क्षति के कुछ हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर रात में, जिनका पता लगाया जा सकता है. लिवर की बीमारियों की पहचानकर इन्हें रोका जा सकता है. इनके ज्यादा बढ़ने पर ये सिरोसिस या लिवर फैल होने तक की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं. फैटी लिवर के इन लक्षणों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

पेट में दर्द (खासकर रात में) 

पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द या भारीपन फैटी लिवर के सबसे आम लक्षणों में से एक है. कई लोग बताते हैं कि यह दर्द रात में बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे अच्छी नींद में खलल पड़ सकता है.

रात के खाने के समय भूख न लगना

शाम के खाने के दौरान भूख न लगना, खराब लिवर का संकेत हो सकता है. अगर भूख न लगना लगातार जारी रहता है, तो व्यक्ति का वज़न कम हो सकता है जिससे कुपोषण हो सकता है.

असामान्य वजन घटना

जब कोई व्यक्ति आहार या व्यायाम में बदलाव किए बिना वजन कम करना शुरू कर देता है, तो यह संभवतः यकृत द्वारा चयापचय करने और वजन को बनाए रखने में विफलता का संकेत हो सकता है.

पैरों और तलवों में सूजन

लिवर की खराबी के कारण पानी जमा होने से होने वाली सूजन शरीर के निचले हिस्सों (पैरों और तलवों) में भी दिखाई दे सकती है. पैरों में हल्की सूजन, बूट या जूते का फिट न आना, इस लक्षण को पहचान सकते हैं.

शारीरिक थकान और कमज़ोरी

सामान्य थकान के विपरीत, इस प्रकार की थकान दुर्बल करने वाली और लगातार बनी रहने वाली होती है. जैसा कि हमने पहले बताया, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता जिससे शरीर खुद को साफ़ नहीं कर पाता, जिससे थकान और कमज़ोरी होती है.

अनिद्रा

नींद न आना या सोते रहने में असमर्थता आम है. अनिद्रा आमतौर पर दर्द, सूजन और/या रक्त शर्करा में उतार-चढ़ाव के कारण होती है, जो तब होता है जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है.

खुजली वाली त्वचा (बिना दाने के)

त्वचा में जमा होने वाले पित्त लवणों के कारण खुजली और जलन हो सकती है, भले ही खुजली वाले दाने न हों, जैसा कि कभी-कभी यकृत रोग में होता है.

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना

यह एक स्पष्ट लक्षण है और अगर देखा जाए तो लीवर को भारी नुकसान हुआ है. बिलीरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से निकलने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद है जो शरीर में जमा हो जाता है और त्वचा और आँखों दोनों का रंग पीला कर देता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

