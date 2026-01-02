Gaurav Chaudhary: 2020 में 105 किलो था वेट, केवल 4 महीने में ऐसे 'टेक्निकल गुरुजी' ने घटा लिया 30 किलो वजन 

Gaurav Chaudhary Weight Loss Journey: फेमस इंडियन यूट्यूबर और टेक ब्लॉगर गौरव चौधरी (टेक्निकल गुरुजी) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है. टेक्निकल गुरुजी ने बताया कि कैसे उन्होंने केवल 4 महीने में अपना 30 किलो वजन कम कर लिया था..

Weight Loss Journey Of Gaurav Chaudhary: फेमस इंडियन यूट्यूबर और टेक ब्लॉगर गौरव चौधरी (टेक्निकल गुरुजी) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है. गौरव चौधरी ने बताया की काम शुरू होने के बाद उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई. लगातार ट्रैवल करने, सोने-जागने की रूटीन बदलने और बाहर के खाने की वजह से उनका वजन धीरे-धीरे बढ़ने लगा.

टेक्निकल गुरुजी ने बताया कि 2020 में जब उनका वजन 105 किलो तक पहुंच गया था, तब उन्होंने इस तरह अपना 30 किलो तक वजन कम किया वो भी केवल 4 महीने में... आइए जानें उनकी वेट लॉस जर्नी....

कोविड में मिला खुद पर फोकस करने का मौका

टेक्निकल गुरुजी ने बताया कि जब कोविड का दौरा आया तो उन्हें खुद पर काम करने का मौका मिला, उन्होंने महज 4 महीने के भीतर करीब 30 किलो वजन कम लिया था. इसके लिए उन्होंने उस समय 20-20 किलोमीटर तक वॉक किया और दिन में लगभग 3 घंटे पैदल चलने का रूटीन बनाया. इसी रूटीन से उन्होंने नवंबर 2020 तक अपना काफी वजन कम कर लिया.

यह भी पढ़ें: Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...

टेक्निकल गुरुजी ने आगे बताया कि वजन जब कम हुआ तो उन्होंने बॉडी को टोन करने के लिए वर्कआउट शुरू किया, जिससे 2021 तक बॉडी अच्छे शेप में आ गई. हालांकि, कोविड खत्म होने के बाद ट्रैवलिंग दोबारा शुरू करने पर 2022, 2023 और 2024 में उनका वजन फिर से बढ़ने लगा.

2024 से अपना स्ट्रिक्ट रूटीन

टेक्निकल गुरुजी ने बताया कि उन्होंने बहाने छोड़ साल 2024 से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की और जितना रूटीन में फिट हो सका उतना वर्कआउट शुरू किया है. उन्होंने बताया कि अब मेरा वजन 75 किलो है और सभी बायो मार्कर्स परफेक्ट हैं. उन्होंने बताया कि 'मेरी लाइफ में किसी ट्रेंड या शॉर्टकट ने नहीं बल्कि डिसिप्लिन ने काम किया है.

इन चीजों से होगा फायदा

टेक्निकल गुरुजी ने बताया कि सिंपल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग भी वजन घटाने में असरदार होती हैं. उनका कहना है कि वजन धीरे-धीरे बढ़ता है इसलिए उसे घटाने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि वजन कम करना आसान है, पर मेंटेन करना मुश्किल टास्क से कम नहीं. इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं आता है. वजन घटाने में केवल डिसिप्लिन ही काम करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से