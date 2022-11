Tea Cocktails: अब कुल्हड़ में लें दारू वाली चाय का मजा?  Old Monk Rum से गोवा में बन रही टी-कॉकटेल

Tea Cocktails: अब कुल्हड़ में लें दारू वाली चाय का मजा? 'ओल्ड मंक रम से गोवा में बन रही टी-कॉकटेल

डीएनए हिंदीः तंदूर वाली चाय या क्रीम और मसाला टी के बारे में तो आपने सुना भी होगा और पी भी होगी लेकिन क्या आपने कभी दारू वाली चाय पी है. जी हां, सही सुना ओल्ड मॉन्क रम से बनी चाय. फेमस रम से गोवा में चाय बन रही है और इसे कुल्हड़ वाली ओल्ड मॉन्क टी कहा जाता है.

गोवा के बीच पर ओल्ड मॉन्क टी खास तरह से बनाई जाती है और लोगों में खूब फेमस हो रही है. यहां आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ओल्ड मॉन्क टी को बिलकुल तंदूर की चाय की तरह ही रम से बनाया जा रहा है.

सुंदर की लहरों और डूबते सूरज को देखते हुए जब आप इस चाय को पीएंगे तो आपको दारू और चाय का ये बेमिसाल कांबिनेशन एक अलग ही लेवल पर ले कर जाएगा. ऐसा नहीं कि ये चाय आपके पॉकेट पर भारी पड़ेगी बल्कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है.

Old monk tea in Goa. The end is near!!! 🙉 pic.twitter.com/1AYI0ikR40

— Dr V 🦷💉 (@DrVW30) November 3, 2022

गोवा के कैंडोलिम में सिंक्वेरिम बीच पर ओल्ड मॉन्क रम टी काम आप मजा ले सकते हैं. मिट्टी के बर्तन को गर्म करके उसमें ओल्ड मॉन्क रम डाली जाती है और फिर ये चाय कुल्लड़ में आपको दी जाती है.

बता दें कि ओल्ड मॉन्क रम 1954 में लॉन्च किया गया एक प्रतिष्ठित वेटेड इंडियन डार्क रम है। यह मिश्रित और कम से कम 7 वर्ष की आयु का है. यह एक अलग वेनिला स्वाद के साथ एक डार्क रम हैए जिसमें शराब की मात्रा 42.8 प्रतिशत है. इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होता है.



टी-कॉकटेल्स सदियों से पी जा रही है

टी कॉकटेल्स भी सदियों से पी जा रही है. 17वीं शताब्दी से ही इसके चलन का जिक्र मिलता है. इंग्लिश मिल्क पंच (English Milk Punch) सबसे पुरानी एल्कॉहल मिश्रित चाय रही है. इसे बनाने में शराब, चाय, पानी, दूध, चीनी और कुछ मसालों आदि का इस्तेमाल किया जाता है. दावा है कि यह ड्रिंक 18वीं शताब्दी के मध्य में चलन में थी.



